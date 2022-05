Indirekte Schützenhilfe für den TSV 1860: Verl schlägt Dortmund 2:1

Gute Nachrichten für den TSV 1860: Der SC Verl hat Borussia Dortmund mit 2:1 geschlagen und setzt damit Viktoria Köln unter Druck. Die Domstädter sind nun am Sonntag im Abstiegskampf gefordert – es geht gegen Löwen-Rivale 1. FC Kaiserslautern.

München/Verl - Dieses Ergebnis dürfte auch den TSV 1860 interessieren! Der SC Verl hat mit dem dritten Sieg in Folge die Abstiegsplätze verlassen. Das Team von Trainer Michel Kniat gewann bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund 2:1 (0:1), weil Schlussmann Niclas Thiede in der Nachspielzeit einen Handelfmeter von Franz Pfanne hielt (90.+5). Einen Spieltag vor Schluss liegt Verl zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Vor dem dramatischen Finale hatten Kasim Rabihic (56.) und Lukas Petkov (63.) vor 6.000 Zuschauern im Signal Iduna Park zunächst den Rückstand durch Richmond Tachie (39.) gedreht. Tachie sah in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte.

Köln und Kaiserslautern werden am Sonntag nicht auf Remis spielen

Warum das Ergebnis auch für 1860 relevant ist? Am Sonntag kommt es zum Duell zwischen der ebenfalls abstiegsbedrohten Viktoria Köln und dem 1. FC Kaiserslautern, mit dem die Münchner noch um den Aufstieg konkurrieren. Bei einem Sieg des BVB gegen Verl hätte Köln (Klassenerhalt) und Lautern (Relegationsplatz) ein Unentschieden gereicht, um ihre Saisonziele zu erreichen. Dass beide nun absichtlich auf Remis spielen, ist nun unwahrscheinlich.

Zuvor müssen die Löwen aber ihre eigenen Hausaufgaben erledigen. Am Samstag tritt das Team von Michael Köllner bei Meister 1. FC Magdeburg an (14 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker). Wenn die Löwen gewinnen und Lautern am Sonntag verliert, hat 1860 am letzten Spieltag vor heimischem Publikum ein Matchball-Spiel gegen den BVB.