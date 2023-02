Bewerbung via Facebook: Ex-Löwe Jimmy Hartwig will bei 1860 als Trainer aushelfen

Ex-Löwe Jimmy Hartwig schaltet sich in die Trainerdiskussion bei 1860 ein. Per Facebook-Kommentar bietet er seine Hilfe an, natürlich mit einem Augenzwinkern.

01. Februar 2023 - 16:38 Uhr | AZ