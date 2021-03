Beste Fußball-Wappen der Welt: TSV 1860 unter den Top 100

Auch als Drittligist ist der TSV 1860 im Mutterland des Fußballs eine große Nummer. Das Fußball-Magazin "Four Four Two" aus England hat das Wappen der Löwen nun unter die 100 besten gewählt.

26. März 2021 - 14:41 Uhr | AZ

Für das Magazin "Four Four Two" zählt das Wappen des TSV 1860 zu den 100 besten der Welt. (Symbolbild) © IMAGO / Picture Point