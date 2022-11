Bericht: Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt wollen 1860-Shootingstar Leandro Morgalla

Zwei große Vereine melden ihr Interesse am Löwen-Leistungsträger Leandro Morgalla an. Die Gerüchteküche brodelt.

München - Gegen Bayreuth machte der Löwen-Shootingstar zuletzt, wie einige andere seiner Teamkollegen, nicht die beste Figur. Trotzdem gilt er als Talent, das auch bei einigen Erst- und Zweitliga-Vereinen Interesse weckt.

TSV 1860: Fohlen und Eintracht heiß auf Morgalla

Der 18-jährige Innenverteidiger Leo Morgalla scheint es insbesondere den Fohlen angetan zu haben: Laut Sky Sport sei Borussia Mönchengladbach so heiß auf ihn, dass sie ihn "am liebsten schon im nächsten Sommer verpflichten". Doch nicht nur die Borussen, sondern auch Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse – so man den Gerüchten Glauben schenkt, die in der Transferküche gerade so vor sich hin brodeln.

Und die Löwen? Die wissen um die Stärke und Strahlkraft ihres Stars. Und haben im September den Vertrag mit Morgalla bis 2026 verlängert. Ein ganz bewusster Entscheid auch von Morgalla: "Für mich gibt es in der aktuellen Situation nur einen Weg. Und der ist hier", sagte er, nachdem er die Unterschrift unter seine Vertragsverlängerung setzte.