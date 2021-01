"Bei allem Respekt gegenüber Zwickau": 1860-Coach Michael Köllner gibt sich angriffslustig

Vor der Partie gegen den FSV Zwickau zeigt sich Löwen-Trainer Michael Köllner ganz im Stile eines Aufstiegsaspiranten. Mit einem Punkt kann der TSV 1860 am Sonntag die Tabellenführung übernehmen.

München - Dem TSV 1860 winkt am Sonntagnachmittag die Tabellenführung in der 3. Liga!

Da das Spiel zwischen Tabellenführer Dynamo Dresden und den kleinen Bayern am Freitagabend witterungsbedingt abgesagt wurde, reicht den Löwen gegen den FSV Zwickau (14 Uhr, Magenta Sport und im ) bereits ein Unentschieden.

Köllner: "Wir sind der Favorit, wollen unbedingt den Dreier holen"

Dementsprechend motiviert geht der TSV in das Spiel gegen die Sachsen: "Bei allem Respekt gegenüber Zwickau: Wir sind der Favorit, wollen unbedingt den Dreier holen", sagte Coach Michael Köllner am Freitag auf der Pressekonferenz. "Wir sind frisch, können auch gegen Zwickau einen aggressiven Fußball spielen."

Sich hinten reinzustellen und erstmal abzuwarten, kommt für den Trainer der Löwen nicht in Frage: "Nachdem wir schon in Zwickau gewonnen haben, wäre es ja fatal, im Grünwalder Stadion Beton anrühren zu wollen."

Köllner will keine Ausreden gelten lassen

Dennoch erwartet Köllner im Kampf um den Aufstieg von seiner Mannschaft vollen Einsatz - unabhängig von jeglichen äußeren Faktoren. Der Rasen im Grünwalder Stadion leidet in letzter Zeit unter der hohen Belastung und befindet sich dadurch an manchen Stellen in einem verbesserungswürdigen Zustand.

"Wir müssen auch unter schwierigen Platzverhältnissen Lösungen finden", erklärte Köllner. Dennoch hoffe er, dass der Ehrgeiz der Platzwarte "so groß ist, dass wir auch am Sonntag ein gutes Geläuf vorfinden."