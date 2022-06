AZ-Info: Stefan Reisinger wird neuer Co-Trainer beim TSV 1860

Stefan Reisinger wird neuer Co-Trainer von Michael Köllner. Nach AZ-Informationen wird der Ex-Löwe der Nachfolger von Günter Brandl, der den Klub nach Ablauf der Vorsaison verlassen hat.

München - Die Co-Trainer-Suche beim TSV 1860 ist beendet! Nach AZ-Informationen wird Stefan Reisinger der neue Assistent von Chefcoach Michael Köllner.

Der 40-Jährige hat eine Vergangenheit bei den Löwen. In der Saison 2005/06 lief der gebürtige Landshuter selbst für die Sechzger auf und kam in 28 Spielen auf einen Treffer und drei Vorlagen, bevor er zur SpVgg Greuther Fürth weiterzog. Nach seiner aktiven Karriere war er unter anderem in der Jugendabteilung der SpVgg Unterhaching sowie als Teamchef beim KFC Uerdingen tätig. Seit Sommer vergangenen Jahres war er ohne Verein.

Stefan Reisinger war zuletzt beim KFC Uerdingen tätig. © IMAGO / foto2press

TSV 1860: Stefan Reisinger folgt auf Günter Brandl

Bei den Löwen wird Reisinger die Nachfolge von Günter Brandl antreten, der 1860 nach Ablauf der vergangenen Saison verlassen hatte. Eine offizielle Bestätigung des Vereins stand zunächst noch aus. Trainer Michael Köllner kündigte am Freitag jedoch an, dass sich die Suche nach einem Assistenten dem Ende zuneige. "Unser Ziel war es, dass wir uns in allen Bereichen optimieren. Wir haben einen Co-Trainer gefunden, der zu uns und unserer DNA passt", sagte der Cheftrainer der Sechzger bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz am Freitag.