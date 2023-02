AZ-Info: Maurizio Jacobacci wird neuer Trainer des TSV 1860

Dreieinhalb Wochen nach der Freistellung von Michael Köllner ist die Trainersuche beim TSV 1860 endlich abgeschlossen. Nach AZ-Informationen übernimmt der Schweizer Maurizio Jacobacci, am Montag leitet er sein erstes Training.

München - Der TSV 1860 hat endlich einen neuen Trainer! Nach AZ-Informationen wird Maurizio Jacobacci (60) neuer Übungsleiter bei den Löwen.

Der Schweizer weilt aktuell bereits in München und soll am Sonntagabend bei den Sechzgern einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben, am Montag wird er seine erste Trainingseinheit leiten. Jacobacci galt als Wunsch-Kandidat von Investor Hasan Ismaik.

TSV 1860: Gorenzel will mit neuem Trainer in die Woche starten

Für die Löwen geht damit die wochenlange Suche nach einem Nachfolger des Ende Januar freigestellten Michael Köllner zu Ende. Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hatte am Rande des Auswärtsspiels beim Halleschen FC am Freitag (0:0) bereits angekündigt, mit einem neuen Trainer in die kommende Woche gehen zu wollen.

Laut eigener Aussage hat Gorenzel am vergangenen Mittwoch die finalen Kriterien für die Verpflichtung des neuen Cheftrainers erfahren. Jacobacci erfüllt diese: Der 60-Jährige passt ins Budget und ist bereit, den Job bis zum Saisonende zu übernehmen.

Jacobacci gilt als absoluter Aufstiegsexperte

In Deutschland ist Jacobacci ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Der 60-Jährige, der während seiner aktiven Karriere als Stürmer unter anderem für die Young Boys Bern, Servette Genf und den FC St. Gallen auflief, war bislang überwiegend in der Schweiz tätig. In seiner Heimat gilt er als Aufstiegsexperte (vier Aufstiege) und stand mit dem FC Lugano sogar schon in der Europa League.

Zuletzt stand Jacobacci für knapp zwei Monate in Tunesien beim CS Sfaxien unter Vertrag, wurde Anfang Februar aber nach nur acht Spielen wieder entlassen.