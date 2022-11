Auswärtsspiel in Bayreuth: Fans des TSV 1860 stellen neuen Rekord auf

Der TSV 1860 kann sich nicht nur im heimischen Grünwalder Stadion auf die Unterstützung seiner Fans verlassen. Am vergangenen Wochenende haben die Löwen-Anhänger sogar für einen Saisonrekord in Sachen Auswärtsfans gesorgt – zum Sieg hat es trotzdem nicht gereicht.

München - Der Löwe zieht – und zwar auch in der Fremde. Kaum ein Drittligist hat derart reisefreudige Fans wie der TSV 1860. Im Schnitt werden die Sechzger von weit mehr als 2.000 Anhängern bei ihren Auswärtsspielen quer durch die Republik begleitet.

TSV 1860 stellt in Bayreuth neuen Zuschauerrekord auf

Beim Auswärtsspiel gegen die SpVgg Bayreuth (0:1) am vergangenen Samstag stellten die Fans der Münchner sogar einen neuen Saisonrekord auf. Das Interesse an der Partie war derart groß, dass die Kapazität im Hans-Walter-Wild-Stadion kurzfristig aufgestockt wurde. Insgesamt konnten so laut "liga3-online.de" 6.000 Auswärtsfans dabei sein. So viele wie noch nie in dieser Drittliga-Saison!

Rund die Hälfte der Zuschauer drückte also den Löwen die Daumen, wobei sich auch unter den Heimfans der eine oder andere 1860-Sympathisant befunden haben dürfte. Sechzig erfreut sich in Oberfranken schließlich großer Beliebtheit.

Auswärtsfans: Nur Rot-Weiß Essen liegt vor den Löwen

Die bisherige Bestmarke hatte übrigens Rot-Weiß Essen inne. Der Aufsteiger brachte Mitte August 5.653 Zuschauer mit zum Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund II. RWE führt mit einem Schnitt von 2.574 auch die Auswärtsfahrer-Tabelle an. Für das Spiel bei den Löwen Mitte November sind schon alle 1.500 Tickets verkauft – obwohl die Partie an einem Montagabend stattfindet.

Groß profitieren konnten die Sechzger von der Unterstützung ihrer Fans in Bayreuth aber bekanntlich nicht. Das Team von Trainer Michael Köllner lieferte beim Schlusslicht eine enttäuschende Leistung und musste sich mit 0:1 geschlagen geben. "Gefühlt war das ein Heimspiel. Wir hätten unseren Fans gerne ein Sieg geschenkt", meinte auch Rückkehrer Marcel Bär.