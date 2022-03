Aubstadt-Präsident nach Pokalcoup gegen TSV 1860: "Danke, Löwen!"

Herbert Köhler, Präsident des TSV Aubstadt, spricht in der AZ über das Pokalwunder gegen den TSV 1860, den Ausnahmezustand des Ortes und die Sechzger als gern gesehene Partygäste beim Spiel des Jahrhunderts.

München/Aubstadt - AZ-Interview mit Herbert Köhler: Der 71-Jährige ist Präsident von Regionalligist und 1860-Bezwinger TSV Aubstadt.

AZ: Herr Köhler, wie wacht man denn als Präsident nach so einem Tag, an dem man die Löwen aus dem Toto-Pokal geworfen - und vielleicht auch länger gefeiert - hat, auf?

HERBERT KÖHLER: Sehr glücklich, aber auch erschöpft. (lacht) Es war für den Verein, für den ganzen Ort Aubstadt ein super Fest. Für uns war es das Spiel des Jahrhunderts - und dann auch noch mit dem richtigen Ergebnis! Danach ist noch viele Stunden weitergefeiert worden. Ich kann mich nur bei allen bedanken, vor allem bei den ehrenamtlichen Helfern. So was ist nur möglich, weil auch der Bürgermeister des Nachbarortes hilft und unser Pfarrer an der Kasse steht.

Ausbtadt-Präsident Herbert Köhler. © imago images / HMB-Media

Köllner und Reisinger verewigen sich im Goldenen Buch

Die Löwen haben sich ja als perfekte Gäste präsentiert: Erst ins Goldene Buch eingetragen, dann den Zuschauern ein spannendes Pokalduell geboten und am Ende im Elfmeterschießen gescheitert...

Das kann man wohl sagen: Die Löwen waren tolle Gäste. Dafür kann man sich nur bedanken. Trainer Köllner und Präsident Reisinger haben sich in unserem Goldenen Buch verewigt. Im Spiel waren wir lange auf Augenhöhe, aber natürlich war auch Glück dabei: In den letzten zehn Minuten hat Sechzig viel Druck gemacht. Gott sei Dank haben wir es bis zum Elfmeterschießen überstanden, dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Danach schlug dann die große Stunde von Torhüter Lukas Wenzel: Was sagen Sie zu seinem Trinkflaschen-Trick, mit dem er sich die Schussrichtungen der 1860-Schützen einprägte?

Das hat er super gemacht. Und sehr gut recherchiert, schließlich hat fast alles gestimmt, und er hat gleich drei Elfer gehalten. Er hatte einen absoluten Sahnetag. Aber die Jungs waren alle heiß, sie wollten sich alle präsentieren, haben es toll gemacht. Auch unser Trainergespann hat alle toll auf dieses Duell vorbereitet.

Pokal-Sieg gegen 1860 war für Aubstadt eine "kräftige Finanzspritze"

Wenzel und Trainer Victor Kleinhenz dürften spätestens jetzt auf dem Radar manch Profiklubs aufgetaucht sein.

Das mag schon sein. Es kann ja immer mal vorkommen, dass wir einen Spieler an höherklassige Vereine abgeben müssen. Aber da bin ich ganz entspannt: Die Jungs haben ja noch Vertrag - und wir genießen jetzt erstmal den Einzug ins Finale.

Was bedeutet dieser Triumph für den TSV Aubstadt, gerade nach der Coronakrise?

Die hat uns schon getroffen. Zum Saisonauftakt gegen Haching durften wir nur tausend Zuschauer empfangen, da hätten wir sonst noch mal so ein Fußballfest feiern können. Davor durften noch weniger Fans dabei sein. Wir wollten im Vorjahr eigentlich unser Hundertjähriges feiern. Das Duell mit Sechzig war jetzt so etwas wie eine Nachfeier. Es war eine kräftige Finanzspritze, es hat wirklich alles gepasst für uns: Wir haben fast 4.000 von unseren berühmten Bratwürsten verkauft, einige Fässer Bier sind auch weg. (lacht)

Fehlt noch der Pott, den Sie am 21. Mai gewinnen können...

Wir sind so weit gekommen, jetzt wollen wir auch Finalgegner Illertissen schlagen und den Toto-Pokal nach Aubstadt holen. Wir haben hier auch viele Sechzig-Fans. Deshalb drücken wir auch die Daumen, dass sie den Aufstieg schaffen.