Ab diesem Wochenende: Nur noch Geisterspiele in Bayern erlaubt

Die Zeiten von Fußballspielen vor Zuschauern sind vorerst vorbei - zumindest in Bayern. Ab diesem Wochenende dürfen Spiele nur noch unter Zuschauerausschluss ausgetragen werden. Der Beschluss soll am Freitag gefasst werden.

Ein Bild, an das wir uns wieder gewöhnen müssen: Ab diesem Wochenende soll es voraussichtlich bis Jahresende nur noch Geisterspiele in Bayern geben. (Symbolbild)

München - Es hatte sich bereits abgezeichnet: In Bayern soll es ab diesem Wochenende nur noch Geisterspiele geben. Auch beim Heimspiel des TSV 1860 gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag (14 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) werden somit aller Voraussicht nach keine Fans dabei sein.

Beschluss soll am Freitag gefasst werden

Das bayerische Kabinett will laut Markus Söder (CSU) schon an diesem Freitag die angekündigte weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschließen, wie Bayerns Ministerpräsident nach Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag in München sagte. Dies sei sein Vorschlag. Gelten solle dies dann zunächst bis zum Jahresende.

Hinzu kommen nach dem Bund-Länder-Beschluss vom Donnerstag auch in Bayern eine weitere Verschärfung der Kontaktbeschränkungen und 2G im Handel.