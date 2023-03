1860-Trainer Jacobacci vor Debüt: Spieler "sehr willig"

Maurizio Jacobacci fordert bei seinem Debüt als Trainer des TSV 1860 München in der 3. Liga Lockerheit von seinen Spielern.

Maurizio Jacobacci, neuer TSV 1860-Trainer, nimmt am ersten Mannschaftstraining teil.

München - Die Mannschaft sei sehr wissbegierig, sagte der 60-Jährige vor dem Heimspiel der "Löwen" gegen Viktoria Köln an diesem Samstag (live ab 14.00 Uhr auf Magenta Sport und im AZ-Liveticker). "Eine sehr willige Mannschaft - gute Jungs, die hellhörig sind", sagte Jacobacci am Freitag. Er wünscht sich, dass sich jeder seiner Spieler auf dem Platz als "Mann" zeige.

Jacobacci freut sich über Debüt im Grünwalder Stadion

Die Sechziger waren in den vier Partien nach der Trennung von Chefcoach Michael Köllner sieglos geblieben, das Ziel Aufstieg ist in weite Ferne gerückt. Jacobacci freut sich, dass seine erste Partie als "Löwen"-Coach vor Heimpublikum im Stadion an der Grünwalder Straße stattfindet. Das sei ein Vorteil, meinte er. "Entscheidend ist, dass wir den Funken ins Publikum bringen. Wenn das passiert, haben wir ein fantastisches Publikum."

Jacobacci bat die Münchner Journalisten am Freitag darum, keine Aufstellung für das Spiel gegen Köln zu veröffentlichen. "Damit wir den Gegner nicht informieren mit internen Angaben. Das ist wichtig", sagte Jacobacci. Das Training habe länger gedauert als geplant, sodass auch Journalisten neugierig lauschen konnten.