1860-Kapitän wechselt die Seiten: Sascha Mölders wird Co-Kommentator bei DAZN

Sascha Mölders geht unter die TV-Experten: Am kommenden Sonntag wird der Kult-Stürmer des TSV 1860 als Co-Kommentator des Bundesligaspiels zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg fungieren.

München - Auch aufgrund seiner flotten Sprüche genießt Sascha Mölders bei den Fans des TSV 1860 Kultstatus – am kommenden Sonntag lässt die selbsternannte "Wampe von Giesing" auch den Rest von Fußball-Deutschland daran teilhaben. Der nimmersatte Torjäger der Löwen wird bei der Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg als Co-Kommentator beim Streamingdienst DAZN im Einsatz sein. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Mit Mölders am Mikro: Für den 1. FC Köln geht es um viel

Die Partie birgt durchaus Brisanz: Während sich die Freiburger als Tabellenneunter drei Spieltage vor Schluss im gesicherten Mittelfeld befinden, stecken die Geißböcke noch tief im Abstiegskampf. Aktuell belegt das Team von Trainer Friedhelm Funkel Relegationsplatz 16, hat aber zwei Partien mehr absolviert als Verfolger Hertha BSC.

Abstiegskampf kennt Mölders mittlerweile wohl nur noch vom Hörensagen: Für ihn geht es mit den Löwen im Schlussspurt der Saison um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am Samstagnachmittag will der Kapitän der Sechzger mit seiner Mannschaft beim Auswärtsspiel in Wiesbaden (14 Uhr, Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) den nächsten Schritt in Richtung Zweitliga-Rückkehr machen. Mit einem Dreier im Gepäck wäre das Mundwerk des Esseners am Sonntag wohl noch etwas lockerer – die Zuschauer würde es sicher freuen.