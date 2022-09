1860-Coach Michael Köllner warnt vor Aue: "Dürfen uns nicht blenden lassen"

Tabellenzweiter gegen Schlusslicht: Trotz der eindeutigen Ausgangslage gilt es laut 1860-Coach Michael Köllner Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue nicht zu unterschätzen.

München - Nach der ersten Niederlage in der 3. Liga seines TSV 1860 hat Trainer Michael Köllner vor dem noch sieglosen Tabellenletzten FC Erzgebirge Aue gewarnt.

"Wir dürfen uns nicht blenden lassen", mahnte Köllner vor dem Heimspiel am Freitag (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker). "Bis auf das 1:5 zuhause gegen Wiesbaden haben sie jedes Spiel nur mit einem Tor Unterschied verloren." Dennoch habe Aue um Coach Timo Rost natürlich "gewaltigen Druck im Kessel".

Keine Charakterfrage beim TSV 1860

Die Löwen hatten am vergangenen Wochenende beim 1:4 gegen Aufsteiger SV Elversberg ihre erste Pleite in der 3. Liga kassiert. "Die Jungs werden marschieren, sie werden Gas geben", kündigte Köllner vor dem Heimspiel gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga an.

Man müsse auch "nicht den Charakter" seines Teams infrage stellen. Verzichten müssen die Löwen auf Kapitän Stefan Lex und Quirin Moll wegen muskulärer Probleme.