Kampf um Leandro Morgalla: Verlängerung beim TSV 1860 bis 2026?

Trotz des Interesses mehrerer Bundesligisten kann sich Leandro Morgalla eine langfristige Zukunft beim TSV 1860 vorstellen. Nach AZ-Informationen ist eine Vertragsverlängerung bis 2026 im Gespräch.

München - Es wäre eine äußerst erfreuliche Nachricht im Löwen-Kosmos: Leandro "Leo" Morgalla, die neue brandheiße Aktie des TSV 1860, wird sich womöglich noch sehr viel öfter in seine Sechzger-Tracht werfen: Das Verteidiger-Juwel, in dieser Woche gerade 18 Jahre alt geworden, kann sich gut vorstellen, noch viele Jahre für Sechzig zu spielen.

Wie die AZ vor dem Heimspiel des TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) exklusiv erfuhr, ist bei Morgalla ein Vertrag bis Sommer 2026 im Gespräch – und zwar ohne Ausstiegsklausel. Die Verhandlungen zwischen Spielerseite und dem Klub laufen, einige knifflige Details müssen aber noch geklärt werden. Dann könnte der Morgalla-Coup der Löwen bald perfekt sein.

Mehrere Bundesligisten interessiert an Leandro Morgalla

Nach AZ-Informationen sind etliche Bundesligisten hinter dem Abwehrmann her. Doch Morgalla möchte gerne bei Sechzig bleiben. Er hat seinen sehr guten Draht zu Trainer Michael Köllner, fühlt sich in der Mannschaft und im Klub wohl. Morgalla sieht die Chance, in dieser Saison mit seinen Kollegen in die Zweite Liga aufzusteigen.

Der damals noch 17-jährige Leandro Morgalla (hier im Zweikampf mit Thorgan Hazard) machte selbst gegen Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund eine gute Figur. © IMAGO / kolbert-press

Der junge Mann weiß das Vertrauen von Köllner zu schätzen. Längst hat der hochtalentierte Defensivspezialist neben Abwehrchef Jesper Verlaat seinen Stammplatz gefunden. Morgalla bekennt sich zu den Löwen. Nun muss der Klub die Einigung mit seinem größten Talent hinbekommen.

Die Vertragsunterschrift würde sich freilich auch finanziell lohnen: Bislang hatte Morgalla nur einen Kontrakt als Jugendspieler, der ihm monatlich 450 Euro einbrachte. Nun würde der Spieler, der nebenbei seine Ausbildung am Empfang der Geschäftsstelle absolviert, ein sehr ordentliches Gehalt als Drittliga-Profi erhalten.

TSV 1860: Supertalent Morgalla steigt in die U19-Nationalmannschaft auf

Und wenn es läuft, läuft’s: Nach fünf Einsätzen in der U18-Nationalelf ist Morgalla für die U19 nominiert worden: Trainer Guido Streichsbier vertraut in der EM-Quali gegen Armenien, Belarus und die Slowakei (ab 18. September) auf den Löwen.

"Leo ist auf einem guten Weg, aber auch Sechzig", sagte Köllner über den sensationellen Werdegang des Youngsters sowie das große Ziel aller Blauen: die Rückkehr ins Unterhaus des Fußballs.

Nur eines haben die Sechzger nicht hinbekommen: die Vertragsverlängerung pünktlich zu Morgallas 18. Geburtstag. Man kann eben nicht alles haben – wie Morgalla selbst, der kürzlich durch die theoretische Führerscheinprüfung rasselte. Mit dem neuen Vertrag soll es hingegen bald klappen.