"Damit fahr' ich direkt auf die Wiesn": 1860-Trainer Köllner erhält neuen Dienstwagen

Am Donnerstag haben die Löwen ihre neuen Dienstwagen bekommen. 1860-Trainer Michael Köllner freut sich und scherzt: "Das ist wie Weihnachten."

München - Bahn frei für Michael Köllner! Am Donnerstag hat der Löwen-Coach im Rahmen der Fahrzeugübergabe in der Zentrale von Opel Häusler seinen neuen Dienstwagen in Empfang genommen. "Schaut überragend aus. Die Farbe, das Logo dazu – überragend. Damit fahr' ich direkt auf die Wiesn", scherzte der Oberpfälzer.

Michael Köllner rauscht im neuen Dienstwagen davon

"Das ist wie Weihnachten hier! Ich freue mich riesig auf unsere neuen Autos. Vielen Dank an Opel Häusler. Ich hoffe, dass wir schnell und zügig in die Zweite Liga gelangen", sagte Köllner weiter.

Köllner warnt vor Schlusslicht Aue: "Angeschlagene Gegner sind nicht leicht zu bespielen!"

Nach der Niederlage im Spitzenspiel bei der SV Elversberg (1:4) am vergangenen Wochenende gilt es für die Löwen, ihre PS in den kommenden Spielen wieder auf den Rasen zu bekommen. Am besten schon beim Heimspiel am Freitag gegen den FC Erzgebirge Aue (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker), der mit drei Punkten aus den ersten acht Partien Schlusslicht in der 3. Liga ist und noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet.

Köllner warnt jedoch davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen. "Aue wird für den Trainer spielen und den Bock umstoßen wollen. Sie werden auch unsere weiße Weste zuhause beschmutzen wollen. Angeschlagene Gegner sind nicht leicht zu bespielen", warnte der Löwen-Coach.