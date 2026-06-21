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1860-Präsident Mang bestätigt: KGaA muss Stand jetzt nächste Woche Insolvenz anmelden

Am Sonntag findet im Zenith die jährliche Mitgliederversammlung des TSV 1860 statt. Nach turbulenten Wochen samt Zwangsabstieg und möglichem Anteilsverkauf durch Hasan Ismaik stellen sich den Fans viele Fragen. Das steht auf dem Programm.
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Gernot Mang spricht auf der Mitgliederversammlung des TSV 1860.
Gernot Mang spricht auf der Mitgliederversammlung des TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner

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