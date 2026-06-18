Exklusiv TSV 1860 München vor Märchenlösung: Investor Ismaik könnte Anteile abgeben

Kommt es tatsächlich zur Märchenlösung für die Löwen? Nach AZ-Infos verhandeln Verein und Investorenseite über einen für Hasan Ismaik gesichtswahrenden Ausstieg – samt Rückgabe seiner Anteile an den e.V.

18. Juni 2026 - 14:58 Uhr

Nach AZ-Infos arbeiten der Verein um Präsident Gernot Mang (l.) und die Investorenseite um Hasan Ismaik an der Märchenlösung für den TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner