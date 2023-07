0:2-Niederlage gegen Linz: Beim TSV 1860 steht vorne die Null

Zum Abschluss des Trainingslagers in Windischgarsten verliert der TSV 1860 gegen den LASK mit 0:2. Wie schon gegen Ried gelingt Sechzig kein Treffer.

Für die Löwen gab es auch gegen den Linzer ASK nichts zu holen.

Windischgarsten – Die Null steht beim TSV 1860, doch zum Leidwesen der Löwen nicht hinten, sondern vorne: Zum Abschluss des Trainingslagers hat das Team von Trainer Maurizio Jacobacci gegen den österreichischen Erstligisten Linzer ASK mit 0:2 (0:1) verloren. Thomas Goiginger (41.) und Peter Michorl (88., Elfmeter) trafen. "Das war schon besser als gegen Ried", meinte Jacobacci im Vergleich zum 0:3 am Freitagabend gegen den SV Ried - Zweitligist der Alpenrepublik.

Jacobacci hofft auf weitere Neuzugänge beim TSV 1860

1860 konnte sich gerade im ersten Durchgang einige Möglichkeiten erspielen und stand in der Defensive mit Testspieler Alexander Mankowski zumindest halbwegs stabil. Letzten Endes setzte sich der LASK aber verdient durch, was Jacobacci zu einem deutlichen Fazit zwang: "Uns fehlt noch Qualität, im Sturm und auch hinten." Der 60-Jährige spielt auf "einige Spieler" an, die 1860 noch verpflichten möchte und gestand: "Wir waren schon mit mehreren Spielern einig, bei manchen haben wir zu lange gewartet, andere waren zu teuer."

Nach der abendlichen Rückreise hat 1860 nun anderthalb Tage frei, bevor es am Donnerstagnachmittag wieder auf den Rasen geht.