TSV 1860: Nutzt Leihspieler Alexander Mankowski seine Chance gegen den LASK?

Alexander Mankowski trainiert derzeit zur Probe beim TSV 1860 und darf sich im Testspiel gegen den LASK zeigen. Trainer Maurizio Jacobacci hofft auf weitere Neuzugänge.

Windischgarsten - Die Personalplanungen beim TSV 1860 sind noch lange nicht abgeschlossen. 17 Abgänge hatten die Löwen bislang zu verzeichnen, dem stehen aktuell sechs Neuzugänge gegenüber. Nach dem Abgang von Marcel Bär wird insbesondere nach einem torgefährlichen Stürmer gesucht, doch auch in der Abwehr wird sich noch etwas tun.

Nach den Abgängen von Leandro Morgalla (Red Bull Salzburg) und Semi Belkahia (Arminia Bielefeld) ist die Personaldecke insbesondere im Abwehrzentrum äußerst dünn. In Jesper Verlaat, Niklas Lang und Michael Glück stehen aktuell nur drei gelernte Innenverteidiger im Kader.

Alexander Mankowski darf sich gegen den LASK zeigen

Dies könnte sich bald ändern: Seit einigen Tagen trainiert Alexander Mankowski im Trainingslager in Windischgarsten zur Probe vor. Am Dienstag soll er im Testspiel gegen den LASK (17 Uhr, Löwen-TV und im AZ-Liveticker) die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen.

Der 22-jährige Innenverteidiger würde ins Profil passen. Er ist aktuell vereinslos und wäre dementsprechend ablösefrei zu haben. Sein Marktwert wird von "transfermarkt.de" auf 250.000 Euro taxiert – damit bewegt er sich auf einem ähnlichen Niveau wie die anderen Neuzugänge.

TSV 1860: Maurizio Jacobacci kündigt weitere Neuzugänge an

Ausgebildet wurde der Innenverteidiger in der Jugend des SV Wacker Burghausen, für den er im Oktober 2018 auch sein Regionalliga-Debüt feierte. 2020 ging es für ihn weiter zum SV Schalding-Heining, wo er sich innerhalb von zwei Jahren in den Fokus des österreichischen Zweitligisten Floridsdorfer AC spielte. In der vergangenen Saison absolvierte er 24 Spiele, erzielte zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Ob der 1,85 Meter große Abwehrspieler tatsächlich eine Verstärkung für die Löwen wäre, wird sich zeigen. Trainer Maurizio Jacobacci sagte zuletzt jedenfalls, dass die Löwen hoffentlich zeitnah auf dem Transfermarkt aktiv werden. "Ich hoffe, dass sich in den nächsten Tagen etwas tun wird. Wir müssen Geduld haben und das Richtige machen", sagte der Italo-Schweizer nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen die SV Ried am vergangenen Freitag.