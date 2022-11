Zwei-Tore-Rückstand gedreht: Last-Minute-Elfer rettet Unterhaching den Sieg

Torreicher Nachmittag für die SpVgg Unterhaching. Beim FV Illertissen können die Hachinger ein Rückstand drehen und durch einen Last-Minute-Treffer mit 4:3 gewinnen.

Die SpVgg Unterhaching zeigte am Samstagnachmittag beim FV Illertissen wahre Nehmerqualitäten und siegte am Ende mit 4:3, nachdem das Team von Coach Sandro Wagner bereits zwei Mal zwei Tore im Rückstand war.

In einem unterhaltsamen Regionalliga-Spiel eröffnete Hannes Pöschel bereits in der 2. Spielminute für Illertissen den Torreigen. Knapp eine halbe Stunde später war es Yannick Glessing, der den Gastgeber mit 2:0 in Führung brachte (31.).

Haching dreht Zwei-Tore-Rückstände gegen Illertissen

In der 44. Minute keimte Hoffnung bei den Hachinger auf, als Manuel Stiefler nach einem Chaos im Strafraum der Gastgeber den Ball aus kurzer Distanz zum 2:1-Anschlusstreffer über die Linie bugsierte.

Illertissen ließ aber mit einer Antwort darauf nicht lange warten. Noch bevor der Schiedsrichter zur Pause pfeifen konnte, schnürte Hannes Pöschel seinen Doppelpack für die Hausherren und erhöhte für den FV auf 3:1.

In der Pause reagierte Sandro Wagner und wechselte gleich drei Mal. Simon Skarlatidis kam für Sebastian Maier, Maximilian Welzmüller für Viktor Zentrich und Mathias Fetsch für Boipelo Mashigo.

Platzverweis bringt Wende für Unterhaching

Die Wende im Spiel ereignete sich in der 54. Minute, als Maurice Strobel nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte sah und Illertissen fortan in Unterzahl agierte.

Zwölf Minuten nach dem Platzverweis zahlte sich die Überzahl für die Hachinger aus. Niclas Anspach erzielte den erneuten Anschlusstreffer für die Gäste zum 3:2 (66.).

Unterhaching war nun die klar dominierende Mannschaft und erarbeitete sich weitere Torchancen. Eine davon nutzte Simon Skarlatidis in der 75. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Haching machte weiterhin Druck und spielte auf den Siegtreffer, der allerdings zunächst, trotz zahlreicher Chancen, nicht fallen wollte.

Als alles nach einem Unentschieden aussah, zeigte Schiedsrichter Manuel Steigerwald im Strafraum der Gastgeber nach einem Foul an Christoph Ehlich sofort auf den Punkt. Patrick Hobsch fasste sich ein Herz und verwandelte den Strafstoß sicher zum 4:3-Führungstreffer für die Münchner Vorstädter.

Wichtiger Dreier durch Last-Minute-Strafstoß gesichert

Dabei sollte es auch bleiben. Nach spannenden und ereignisreichen 94. Minuten nimmt Unterhaching drei Punkte aus der Fremde mit.

Durch den Sieg behauptet Haching die Tabellenführung und hat auf den engsten Verfolger Würzburger Kickers weiterhin drei Punkte Vorsprung.