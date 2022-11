Durchrotierte Bayern-Amateure schlagen Ansbach deutlich

Die kleinen Bayern feiern einen deutlichen Heimsieg gegen Aufsteiger Ansbach. Vor dem Spiel lässt Bayern-Coach Demichelis die Rotationsmaschine auf Hochtouren laufen.

München - Der FCB II hat zum Auftakt des 21. Spieltags der Regionalliga Bayern einen deutlichen 4:1-Heimsieg gegen die SpVgg Ansbach feiern können.

Liam Morrison brachte das Team von Coach Martin Demichelis kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (40.). Doch damit sollte es nicht in die Kabine gehen, denn nur drei Minuten später besorgte Daniel Schelhorn den Ausgleich für die Gäste aus Ansbach (43.).

Demichelis ändert Startelf auf sieben Positionen

Kurz nach der Pause was es Hyunju Lee, der die Münchner wieder in Führung brachte (54.). Timo Kern vom Punkt (77.) und der eingewechselte Grant-Leon Ranos in der 90. Minute sorgten am Ende für den deutlichen 4:1-Erfolg gegen den Aufsteiger aus Mittelfranken.

Vor der Partie ließ Demichelis ordentlich rotieren und veränderte seine Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen Eichstätt in der Vorwoche gleich auf sieben Positionen. Torhüter Johannes Schenk, Angelo Brückner, Lucas Copado, Behar Neziri, Justin Janitzek, Antonio Tikvić und Lovro Zvonarek rückten in die Startelf. Für sie mussten Keeper Jakob Mayer, David Herold, Gabriel Marusic, Younes Aitamer, Grant-Leon Ranos, Paul Wanner und Desire Segbe Platz machen.

Die kleinen Bayern haben nun nach 21 Spielen 32 Punkte auf ihrem Konto. Am 19. November kommt es im Grünwalder Stadion zum Münchner Stadtderby gegen Türkgücü (Anpfiff: 14 Uhr).