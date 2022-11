Trotz Chancen-Plus: FCB II startet mit Remis in die Rückrunde

Zum Auftakt der Rückrunde der Regionalliga Bayern trennen sich der FCB II und der VfB Eichstätt unentschieden.

München - Der Rückrundenstart der Regionalliga Bayern verlief für den FCB II alles andere als nach Plan. Gegen den VfB Eichstätt reichtes es für das Team von Coach Martin Demichelis trotz zahlreicher Torchancen im Grünwalder Stadion nur zu einem 1:1.

Viele Chancen, aber nur ein Tor

Dabei begann die Partie für die Münchner sehr gut. Bereits in der 11. Spielminute konnte Hyunju Lee die frühe Führung für die kleinen Bayern erzielen. Doch kurz vor der Pause gelang Johannes Golla der Ausgleich für die Eichstätter (44.)

Trotz reichlicher Gelegenheiten das Ergebnis an der Anzeigentafel in die Höhe zu treiben, sollte im zweiten Durchgang kein weiterer Treffer fallen.

Entsprechend unzufrieden zeigte sich Demichelis nach der Partie. "Heute haben wir zwei Punkte verloren. Wir waren heute die bessere Mannschaft, aber am Ende müssen wir auch die Tore schießen. Uns war klar, dass Eichstätt nach vier Siegen in Serie gut drauf und mit Standards gefährlich ist. So haben sie auch den Ausgleich erzielt. Uns hat dann einfach der zweite Treffer gefehlt", wird der Argentinier auf der Vereinsseite zitiert.

Im Vergleich zum deutlichen 4:0-Erfolg beim FC Pipinsried in der vergangenen Woche, veränderte Demichelis seine Startelf auf zwei Positionen. Paul Wanner ersetzte bei seinem zweiten Spiel für die Bayern-Amateure Lovro Zvonarek, Désiré Sègbè rutschte für den kurzfristig erkrankten Frans Krätzing in die Anfangsformation.