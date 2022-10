Haching-Coach Sandro Wagner wird WM-Experte beim ZDF

Sandro Wagner wird bei der WM in Katar dabei sein. Der Trainer von Regionalligist Unterhaching wird das Experten-Team des ZDF vor Ort verstärken.

München - Spannende Aufgabe für Sandro Wagner. Der Trainer des Regionalligisten SpVgg Unterhaching wird bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember 2022) das Experten-Team des ZDF verstärken. Der 34-Jährige wird neben den beiden 2014er-Weltmeistern Per Mertesacker (38) und Christoph Kramer (31) seine Expertise zu den Spielen der Endrunde abgeben.

Sandro Wagner wird WM-Experte beim ZDF

Laut "Bild" wird Sandro Wagner erstmals am 27. November direkt vor Ort sein. An diesem Tag wird die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites Gruppenspiel gegen Spanien ausrichten (20 Uhr deutscher Zeit).

Dies könnte für den 34-Jährigen mit etwas Reisestress verbunden sein, denn Wagner ist zu WM-Beginn noch als Trainer der Hachinger in der Pflicht, die am 26. November ein Auswärtsspiel in Heimstetten bestreiten werden. Aktuell belegt die SpVgg den zweiten Tabellenrang in der Regionalliga Bayern.

Kein völliges Neuland für Wagner

Völliges Neuland betritt Wagner als Experte nicht. Bereits bei der EM 2021 war der ehemalige Bayern-Stürmer als Co-Kommentator von Béla Réthy für das ZDF tätig. Für DAZN ist Wagner bereits seit 2020 als Top-Experte bei wichtigen Spielen in der Bundesliga und der Champions League aktiv.

Durch seine ausführlichen und meinungsstarken Analysen hat sich Wagner als Experte bei vielen Fußballfans zum TV-Liebling entwickelt.