SpVgg Unterhaching beendet Durststrecke: Sieg gegen Pipinsried

Die SpVgg Unterhaching kann doch noch gewinnen. Mit dem Sieg gegen Pipinsried sichern sich die Münchner Vorstädter den zweiten Tabellenplatz.

Nach zwei sieglosen Spielen in Folge kann die SpVgg Unterhaching gegen Pipinsried wieder einen Erfolg feiern.

Unterhaching - Nach zwei Spielen in Folge ohne Sieg ist die SpVgg Unterhaching wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den FC Pipinsried gelang dem Team von Coach Sandro Wagner ein 2:0-Erfolg.

Haching gewinnt wieder und sichert sich Platz 2

Mit seinem ersten Saisontreffer brachte David Pisot die Hachinger in der 22. Minute in Führung. Zwei Minuten später hätte es fast erneut im Pipinsrieder Tor geklingelt, doch Sebastian Maier setzte den Ball frei vor Gäste-Keeper Thiel stehend nur an den Pfosten (24.).

Zwei Minuten später dann beinahe der Ausgleich für Pipinsried, doch Daniel Jelisic zielte neben das Hachinger Tor (26.). In der 77. Minute machte Manuel Stiefler mit seinem dritten Saisontreffer den Deckel drauf.

Mit nun 26 Zählern aus zwölf Spielen liegt die SpVgg Unterhaching nun hinter den punktgleichen Würzburger Kickers auf Platz 2 der Regionalliga Bayern.