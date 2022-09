Unterhaching mit Last-Minute-Pleite gegen Aufsteiger Hankofen

Bittere Pleite für Tabellenführer Unterhaching. Gegen Aufsteiger Hankofen-Hailing kassierte man in der Nachspielzeit den Gegentreffer, der zur zweiten Saisonniederlage führte.

Hankofener Jubel nach dem 1:0 durch Brain Wagner in der 35. Minute.

Unterhaching - Am zehnten Spieltag der Regionalliga Bayern kassierte Spitzenreiter SpVgg Unterhaching eine bittere Niederlage gegen den Aufsteiger der SpVgg Hankofen-Hailing.

Die Liganeulinge, die sich bisher sehr respektabel durch die Saison spielten, verpassten am Freitagabend der SpVgg Unterhaching die zweite Saisonpleite.

Mit seinem ersten Saisontor brachte Brian Wagner die Gäste in der 35. Minute in Führung. Tobias Lermer köpfte eine Hofer-Flanke an den langen Pfosten zurück ins Strafraumzentrum, dort wartete Wagner, der die Kugel mit einem satten Rechtsschuss ins Hachinger Tor beförderte.

Haching tut sich mit defensivem Aufsteiger schwer

Das Team von Coach Sandro Wagner tat sich lange mit dem defensiv sehr gut stehenden Hankofen schwer, viele unpräzise Flanken aus dem Halbfeld fanden nicht den Weg zum Mitspieler. Und so musste eine Standardsituation für den Ausgleich für die Hausherren sorgen.

Bei einer Kopfballverlängerung in den Strafraum wusste sich Jonas Blümel nur durch ein Foulspiel zu helfen. Den fälligen Strafstoß hämmerte Patrick Hobsch halbhoch in die Maschen zum 1:1-Zwischenstand kurz vor dem Pausenpfiff (45.+1).

Auch in Hälfte zwei taten sich die Hachinger schwer mit der defensiven Einstellung der Gäste. Zwar war man die spielbestimmende Mannschaft, doch der erlösende Siegtreffer wollte für Unterhachinger Kicker nicht fallen.

Der fiel, zum Entsetzten von Sandro Wagner und den Fans im Stadion, zugunsten von Hankofen-Hailing.

Als sich wahrscheinlich schon alle Beteiligten mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, sorgte David Vogl in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem Geniestreich für den Treffer zum überraschenden Auswärtssieg.

Geniestreich bringt Hankofen-Hailing den Last-Minute-Sieg

Haching-Keeper Vollath stand viel zu weit vor seinem Tor, Vogl erkannte die Situation und überwand Hachings Schlussmann mit einem Schuss aus 40 Metern Entfernung (90. +5).

Kurz danach war Schluss, Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing durfte sich über drei Punkte freuen, mit denen im Vorfeld sicher kaum einer gerechnet hatte.

Die SpVgg Unterhaching bleibt nach der Heimpleite mit 22 Punkten aus zehn Spielen weiterhin Tabellenführer der Regionalliga Bayern, versäumte aber die Chance, ihren Vorsprung auf Verfolger Würzburg auf fünf Zähler auszubauen.