Kurz vor Schluss - Nürnberg II entreißt SpVgg Unterhaching den Sieg

Die SpVgg Unterhaching verliert die Tabellenführung. Nachdem es lange nach einem Sieg gegen den FC Nürnberg II roch – gab es kurz vor Schluss noch den Ausgleich.

Nürnberg – Kurz vor Schluss passierte es dann doch noch. Der lange sicher geglaubte Sieg der SpVgg Unterhaching wandelt sich in ein Unentschieden um. 1:1 am Ende in der Regionalliga Bayern. Coach Sandro Wagner war nach Abpfiff bedient. Dabei konnten seine Mannen froh sein, dass es am Ende immerhin einen Punkt gab.

Die SpVgg Unterhaching wartet lange auf einen Sieg gegen Nürnberg

Die Vorzeichen standen nicht gut. Seit 2016 wartet die SpVgg Unterhaching nun schon auf einen Sieg gegen die Reserve des FC Nürnberg. Am Wochenende sah es 89 Minuten so aus, als würde es diesmal gelingen. Denn schon in der 22. Minute gingen die Kicker aus Unterhaching in Führung. Ein katastrophaler Fehlpass von FCN-Mann Reichert erwischte Patrick Hobsch, der dankbar verwertete.

Unterhaching hadert mit der Chancenauswertung

Auch danach sah es gut aus für die Hachinger, nur die Chancenverwertung war mangelhaft. 1:0 zur Pause. Spätesten in der 54. hätte Patrick Hobsch alles klarmachen müssen. Seinen Schuss aus fünf Metern parierte Reichert diesmal stark und konnte seinen Patzer so wiedergutmachen.

Ausgleich für Nürnberg II kurz vor Schluss

Und so kam es wie es kommen musste im Fußball. 89. Minute, Chaos in der Hachinger Defensive. Diesmal sagt Leonardo Vonic danke und vollendet zum umjubelten Ausgleich. Wieder kein Sieg gegen Nürnberg und die Tabellenspitze ist auch weg. Von dort grüßen jetzt die Würzburger Kicker.