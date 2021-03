Ex-Bayern-Star Sandro Wagner wird Trainer bei der SpVgg Unterhaching

Ex-Bayern-Star Sandro Wagner wird neuer Trainer der Hachinger U19-Mannschaft. Sowohl er als auch Unterhaching-Boss Manfred Schwabl bestätigten die Zusammenarbeit bereits.

München - Zuletzt wurde noch über eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern spekuliert, doch jetzt kommt alles anders: Sandro Wagner, der früher für den deutschen Rekordmeister spielte, wird Trainer bei der U19 der SpVgg Unterhaching! Für Wagner ist es die erste Trainer-Station.

Wagner: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe"

Auch wenn es der Verein noch nicht offiziell gemacht hat, haben sowohl Wagner als auch Haching-Boss Manfred Schwabl die Zusammenarbeit bereits bestätigt. "Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Das ist der perfekte Schritt für mich, um meine Trainerkarriere zu starten", sagte der 33-Jährige gegenüber " ".

Und auch die Hachinger sind froh über ihren Coach-Coup. "Dass Sandro ab dem 1. Juli unsere U19 übernimmt, ist für uns etwas ganz Besonderes. Das macht uns schon stolz. Vor allem, weil er mehrere Optionen hatte. Und ich muss ehrlich sagen: Dass er zu uns kommt, tut meiner Seele gut, denn wir stehen mit den Profis vorm Abstieg in die Regionalliga", so Schwabl.

In der Tat: Für die Profis der Spielvereinigung sieht es derzeit alles andere als gut aus – die Hachinger sind Letzter in der 3. Liga. Ganz anders sieht es bei der U19, Wagners künftiger Mannschaft aus: Die Nachwuchsspieler sind derzeit Tabellenführer in der Bayernliga.

Wagner ist derzeit TV-Experte bei "DAZN"

Wagner, der bereits in der Jugend für den FC Bayern spielte, kehrte 2018 nach München zurück. Nach einem Jahr wechselte er dann nach China zu Tianjin Teda, wo er seine Karriere beendete. Seitdem ist er als TV-Experte bei "DAZN" im Einsatz. In typischer Wagner-Manier sorgt er dabei immer wieder mit markigen Sprüchen für Lacher. Aber der ehemalige Stürmer kann auch ernst und sachlich – seine Analysen treffen häufig genau ins Schwarze.

"Sandro ist ein bodenständiger Typ, der seine Meinung sagt. So einen wollen wir. Er wird von uns alle Unterstützung bekommen, denn die braucht man auf der ersten Station als Cheftrainer und im Nachwuchs sind wir ohnehin sehr gut aufgestellt", sagt Schwabl über seinen künftigen Trainer.

Doch Haching soll nur der Anfang sein, laut Schwabl würde es für Wagner sprechen, dass er mit seiner Trainerkarriere in der Jugend anfangen will. "Ich traue ihm eine große Trainerkarriere zu. Er hat klare Ziele vor Augen, er weiß, wo er hinwill und das hat er uns auch gesagt. Ich bin mir sicher, dass er in den nächsten zehn Jahren ein Bundesliga-Trainer sein wird."