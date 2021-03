Sandro Wagner: So wäre ich fast wieder beim FC Bayern gelandet

Im "FC Bayern Podcast" berichtet der ehemalige Angreifer und heutige TV-Experte von einem möglichen Engagement in der U23 des deutschen Rekordmeisters.

München - Alles könnte heute anders sein, doch Sandro Wagner entschied sich dazu, nicht zurückzukehren: Der 33-Jährige wäre nach dem Ende seiner Profi-Karriere - im Sommer 2020 hörte er beim chinesischen Klub Tianjin Teda auf - beinahe wieder beim FC Bayern gelandet.

Sandro Wagner: Einsätze für Bayern II waren "eine Option"

Wie er an diese Gabelung gelangte, erläuterte der heutige TV-Experte (DAZN) im "FC Bayern Podcast". Es habe Gespräche mit Jochen Sauer, dem Leiter der Nachwuchsabteilung, und mit Holger Seitz, dem Trainer der Reserve gegeben.

"Es war eine Option", bei der zweiten Mannschaft in der Dritten Liga auszuhelfen, sagte der ehemalige Stürmer. Aber: "Ich kann nur ganz oder gar nicht – das wäre nur so ein Mittelding gewesen."

Sandro Wagner: "Es hatte sich für mich gut angefühlt aufzuhören"

Immerhin: Wagner gab zu, dass er durchaus noch einmal bei Bayern II ausgeholfen hätte, wenn die Mannschaft tatsächlich seine Hilfe nötig gehabt hätte.

Doch wie der Lauf der Dinge zeigte, wurde die Mannschaft am Ende der Saison sogar Meister. Wagner zog denn auch einen Schlussstrich: "Es hatte sich für mich gut angefühlt aufzuhören."

Sandro Wagner: Schon als Jugendspieler beim FC Bayern

Wagner will im Sommer eine Laufbahn als Trainer beginnen. Nach elf Jahren in der Bayern-Jugend war er knapp zehn Jahre bei sechs verschiedenen Vereinen in Deutschland aktiv - bei Darmstadt 98 und der TSG 1899 Hoffenheim gelang ihm der Durchbruch in der Bundesliga.

Nach einem Jahr beim FC Bayern wechselte er im Januar 2019 in die Chinese Super League. Für die deutsche Nationalmannschaft kam er als Spätberufener insgesamt acht Mal zum Einsatz.