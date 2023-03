Sosa fehlt, Ito angeschlagen: VfB bastelt vor an Abwehr

Trainer Bruno Labbadia vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart rätselt vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München noch über die Abwehrformation. Weil Borna Sosa wegen der fünften Gelben Karte am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlt, muss der abstiegsbedrohte Tabellen-15. die linke Defensivseite neu besetzen. Eine Alternative könnte unter anderem Hiroko Ito sein, wie Labbadia am Donnerstag erklärte.

Der sonstige Innenverteidiger litt unter der Woche jedoch an Rückenproblemen. Auch Mittelfeldspieler Nikolas Nartey hat auf der Position bereits gespielt. Auf der rechten Seite ist zwar Pascal Stenzel nach einem Muskelfaserriss wieder fit, dürfte wegen seines Tempodefizits gegen die schnelle Offensive der Bayern aber nur auf der Bank sitzen.

Im Angriff fehlt einmal mehr Serhou Guirassy wegen eines Sehnenanrisses. Labbadia rechnet mit ihm frühestens zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 18. März. Im Tor wird weiterhin Fabian Bredlow stehen, der Florian Müller verdrängt hat. Zudem hat Müller derzeit Probleme am Handgelenk.

Gegen den Rekordmeister aus München, der am kommenden Mittwoch Paris Saint-Germain zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League empfängt, brauche seine Mannschaft einen "Toptag", meinte Labbadia. Es komme darauf an, gegen Thomas Müller, Jamal Musiala und Co. "konsequent zu verteidigen, sich aber auch selbst in Ballbesitz zu zeigen". Trotz der nach dem 1:2 bei Schlusslicht FC Schalke 04 schwierigen Situation im Tabellenkeller gehe er die Partie "mit einem gewissen Mut an". Seine Spieler haben zuletzt zweimal gezeigt, wie man gegen Bayern punktet: In der Hinrunde dieser Saison und am zweitletzten Spieltag der vergangenen Saison gelang ihnen in München jeweils ein 2:2.