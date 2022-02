"Hat mich abgehängt": Österreichs Ski-Legende Franz Klammer über seinen Nachfolger Matthias Mayer

Österreichs Ski-Ikone Franz Klammer spricht in der AZ über den erneuten Gold-Triumph seines Landsmannes Matthias Mayer.

München - AZ-Interview mit Franz-Klammer: Die österreichische Ski-Legende (68) gewann bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck Gold in der Abfahrt, zudem war er zwei Mal Weltmeister und gewann fünf Mal den Abfahrts-Weltcup.

AZ: Herr Klammer, Ihr Landsmann Matthias Mayer hat bei den Olympischen Spiele Geschichte geschrieben und im Super G nach seinem Triumph 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang seine dritte Goldmedaille bei drei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen geholt, das hat vor ihm nur die Italienerin Deborah Compagnoni geschafft. Was sagt die österreichische Ski-Legende Klammer dazu?

FRANZ KLAMMER: Der Junge ist der Wahnsinn, eine Sensation. Wie er da gefahren ist, das hat mir riesigen Spaß beim Zuschauen gemacht. Er hatte ja dieses Missgeschick ganz oben, aber er hat sich nicht mal ein kleines Bisschen aus der Ruhe bringen lassen, ist voll auf Angriff gefahren und hat dann unten ohne jedes Nervenflattern einen Lauf hingezaubert, da kann man nur schwärmen. Er war ja schon in der Abfahrt eigentlich der Schnellste, hat nur im oberen Abschnitt keinen Speed gehabt, warum auch immer. Deswegen hat es da nur zu Bronze gereicht, aber das Gold jetzt hat er sich mehr als verdient.

Klammer: "Matthias ist einer der ganzen Großen unserer Zunft"

Sie sind extra in der Nacht aufgestanden, um sich das Rennen anzuschauen?

Klar, das ist österreichische Bürgerpflicht. (lacht)

Haben Sie ihm zum Gold-Triumph gratuliert? Von Olympiasieger zu Olympiasieger?

Selbstverständlich, das lasse ich mir nicht nehmen. Be seinem allerersten Gold 2014 bei Olympischen Spielen habe ich ihm noch geschrieben: "Von Kollege zu Kollege" - das konnte ich jetzt natürlich nicht mehr schreiben, der Matthias hat ja jetzt schon eine gewaltige Medaillensammlung bei Olympischen Spielen...

Drei Mal Gold und ein Mal Bronze.

Genau. Der Matthias hat mich doch schon längst abgehängt.

Das können nicht gerade viel von sich sagen, dass Sie die Ski-Legende Franz Klammer abgehängt haben.

Er schon (lacht). Ehre, wem Ehre gebührt. Der Matthias ist einer der ganzen Großen unserer Zunft, da gibt es keine zwei Meinungen. Natürlich fährt er - anders als ich - auch in zwei Bewerben und hat da beste Chancen, aber trotzdem muss man das erstmal können und dann auch noch die körperliche - aber auch mentale - Stärke haben, um erfolgreich sein zu können. Die hat der Matthias ohne jeden Zweifel. Ich kann nur sagen, ich gönne es ihm von ganzem Herzen und freue mich jedes mal wieder, wenn er Erfolg hat.

Klammer: Mayer kann auch bei den nächsten Olympischen Spielen antreten

Der Gold-Mayer.

Absolut. Und man darf eins nicht vergessen, seine Karriere ist noch nicht vorbei. Er ist gerade erst 31 geworden. Das ist in der heutigen Zeit kein besonderes Alter mehr, der kann auch bei den nächsten Olympischen Spielen wieder antreten. Und wer weiß: Vielleicht schafft er ja das Kunststück und holt dann noch eine vierte Goldene. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen - und notfalls auch wieder in der Nacht für ihn aufstehen. Wenn das einzige Opfer dafür ist, dass ich ein paar Stunden Schlaf verpasse und erst mit ein paar Stunden Verspätung frühstücken kann, dann mach ich das immer wieder gerne (lacht).