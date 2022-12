Gordon Herbert im AZ-Interview: "Dennis Schröder ist ein Gewinnertyp"

Rang drei bei der Basketball-EM: Gordon Herbert hat die deutsche Nationalmannschaft zu Glanz geführt. In der AZ spricht der Bundestrainer über Tage im Holz, NBA-Star Schröder und die Bayern um Obst.

AZ: Herr Herbert, Sie leben in Finnland. Wie ist der Winter?

GORDON HERBERT: Gerade bin ich noch in Hagen, ich musste mich einer Operation unterziehen und durch die Reha. Jetzt geht es aber tatsächlich nach Finnland, zum Weihnachtsfest mit der Familie. Die Bräuche sind hier etwas anders als in Kanada, wo ich groß wurde. Der Kreis der Familie ist hier sehr wichtig. Und: Es gibt auf alle Fälle viel Schnee.

Feuerholz sollten Sie genügend haben. Direkt nach der Bronzemedaille mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft sind Sie nach Finnland - um Holz zu schlagen.

Ich fuhr in mein Sommerhaus in Westfinnland und ging in die Wälder, um Luft zu schnappen und Holz zu schlagen.

Gordon Herbert: "Im Wald ist es stressfrei"

Ein gutes Mittel, um herunterzufahren nach dem Druck der Heim-EM?

Absolut. In den Wäldern ist es stressfrei, die Natur ist ungestört, man sieht nur hie und da ein paar wilde Wölfe.

Wie groß war denn der Druck bei der Heim-EM?

Der Druck von außen war da und die Spieler haben sich selbst welchen auferlegt. Eines meiner wichtigsten Vorhaben war, den Druck von außen von den Spielern zu nehmen. Ich wollte eine Team-Identität schaffen, sie sollten die Situation und die Spiele genießen.

Was war dafür Ihr Ansatz?

Da gab es mehrere. Zum einen haben wir Trainer ihnen versucht, den richtigen Blickwinkel auf die Sache zu vermitteln. Zum anderen haben wollten wir, dass die Spieler was zu lachen hatten, einfach gerne spielen. Darauf haben wir auch in der Kaderauswahl geachtet - dass die Chemie stimmt. Mir war nur wichtig, dass die Spieler nichts tun, was ihre Leistung am Folgetag schmälern könnte.

Herbert über Benzing-Aus: "Ich habe drei Tage gegrübelt"

Also keine Parties in Köln.

Sie hatten Zeit, um auszugehen und ihre Familien zu sehen. Sie haben das sehr anständig gehandhabt. Und wir hatten zwei herausragende Kapitäne: Dennis Schröder und Jonas Voigtmann. Sie haben sich voll bekannt und Opfer gebracht.

Der alte Kapitän, Robin Benzing, musste zuhause bleiben. Das hätte Ihnen auf die Füße fallen können, hat sich aber als richtige Entscheidung herausgestellt. Korrekt?

Es war auf alle Fälle eine harte Entscheidung. Ich habe drei Tage gegrübelt, lag wach im Bett und habe mich mit dem Trainerstab beraten. Robin wollte spielen. Er war aber früh im Sommer verletzt und musste durch die Reha. Er wollte spielen. Es war eine der härtesten Entscheidungen meiner Laufbahn.

Wie lief das hochemotionale Turnier für Sie als Coach ab?

Man blickt nüchtern betrachtet von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel. Mit dem Fokus auf dem Moment und dem Versuch, Fehler zu erkennen und daraus zu lernen. Ich habe hohe Erwartungen an mich selbst, keiner legt mir mehr Druck auf als ich selbst. Als Trainer willst du aber in einem Turnier wie den EuroBaskets den kühlen Kopf bewahren und ein Vorbild für die Spieler darstellen.

Bundestrainer Gordon von Dennis Schröder

Sie haben vorhin NBA-Star Schröder angesprochen.

Als ich 2021 die Stelle antrat, sprach ich mit Dennis, mehrere Stunden. Ich spürte, dass er sich voll zur Nationalmannschaft bekennt. Wie sehr er das wirklich will, das zeigte sich im Juni, als er für uns gespielt hat - obwohl er in der NBA keinen Vertrag hatte. Er ist ein Anführer, der Respekt genießt. Er ist ein fabelhafter Wettkämpfer und ein Gewinnertyp.

Auch abseits des Feldes: Sein Image, das davor nicht immer das Beste war, hat sich in diesem Jahr gedreht.

Wir leben in einer sehr negativ ausgerichteten Gesellschaft, auch wegen der Zusammenhänge mit den Sozialen Medien. Ich hatte einige Geschichten über Dennis gehört und ich fand für mich heraus, dass sie nicht stimmen. Nun, jeder Mensch macht Fehler: Dennis, ich, wir alle. Es geht darum, aus Fehlern zu lernen und voranzuschreiten. Dennis hat sich mir gegenüber immer vorbildlich verhalten. Und eine Sache fällt in der Betrachtung immer herunter: was für ein guter Familienmensch er ist. Er kümmert sich hervorragend um seine Familie und hat ein gutes Wertekonzept. Das möchte ich einmal hervorheben.

"Ein guter Familienmensch": DBB-Star Dennis Schröder. © picture alliance/dpa

Welche Rolle spielt er in Ihrem Drei-Jahres-Plan?

Eine sehr wichtige Rolle.

Herbert: Hätten 2022 auch Europameister werden können

In diesem Plan haben Sie 2021 angekündigt, 2022 bei der Europameisterschaft eine Medaille holen zu wollen, 2023 dann auch bei der Weltmeisterschaft und 2024 bei den Olympischen Spielen.

Immer, wenn du zu einem Turnier antrittst, willst du als echter Wettkämpfer aufs Podium. Wir gewannen 2022 die Bronzemedaille - und wenn ich ehrlich bin, muss ich Ihnen sagen: Ich war enttäuscht, dass wir nicht Gold geholt haben. Und so ging das auch Dennis Schröder. Wir hatten zwölf harte Minuten im Halbfinale gegen Spanien - leider. Wir waren ansonsten ein Top-Team der EuroBaskets und hätten auch den ersten Platz holen können, denke ich. Darauf bauen wir aber nun auf. Wir - Spieler, Trainer, Umfeld - wir alle haben jetzt den Glauben an uns. Wir wissen, was möglich ist, wenn wir unsere Leistung abrufen. Was die Ziele für die Weltmeisterschaft angeht, für die wir uns nun auch qualifiziert haben, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.

Die Auslosung für das Turnier in Indonesien, Japan und den Philippinen im August und September ist Ende April. In welchem Land würden Sie gerne starten?

Ich habe da keine Vorliebe. Ich hoffe natürlich auf eine günstige Auslosung für uns. Wir haben einen Schwung Spieler, die nun auf ihrem Zenit sind, dazu kommen zwei, die sich großartig entwickeln: Moritz Wagner und Justin Hollatz. Gegenüber der Europameisterschaft sollten auch einige Spieler hinzustoßen, die verletzt waren: Franz Wagner, der uns ausfiel, aber trotzdem bei der Mannschaft blieb und sie unterstützte. Oder Isaac Bonga. Und Paul Zipser kommt nun auch. Man weiß nie, was passiert, wer sich verletzt oder außer Form gerät und so fort. Es gibt inzwischen auch viele Nationen, die um die Medaille mitreden können - zwölf bis 14. Es geht also um die Form. Wenn wir gesund bleiben, habe ich hohe Erwartungen.

FC Bayern und Alba Berlin können in Europa gut aufspielen

Wie beobachten Sie aus Finnland Ihre WM-Kandidaten?

Ich lebe einen guten Teil des Jahres in Hagen. Normalerweise sehe ich mir viele Spiele in der Halle an, was aber in den vergangenen Wochen wegen der Operation nicht ging. Ich sehe mir die BBL-Spiele auf MagentaSport an.

Was ist Ihre Meinung zur Qualität der BBL?

Das Coaching ist sehr gut. Es gibt viele gute Trainer aus verschiedenen Ländern - ein paar mehr deutsche Trainer wären nicht verkehrt. Was die Infrastruktur angeht, ist die BBL die Nummer eins in Europa, was das Spielniveau angeht Nummer drei bis fünf. Der FC Bayern und Alba Berlin können, wenn sie keine Verletzungssorgen haben, in Europa gut aufspielen. Bonn liefert in der Champions League gut ab. Was wichtig ist, dass die deutschen Spieler immer besser werden und ihre Einsätze in Schlüsselrollen bekommen. Andreas Obst zum Beispiel...

...der Scharfschütze des FC Bayern.

Er hat einen großen Schritt nach vorne genommen in diesem Jahr. Er ist einer der besten Dreierschützen Europas, doch es hieß, er könne nicht verteidigen - doch seine Verteidigung ist viel besser als ihr Ruf. Das hat er bei der EM gezeigt. Er hat mich überrascht.

Bonga hat sich den Bayern angeschlossen.

Die richtige Entscheidung. Manchmal ist es besser, wenn man fest in die NBA zurückwill, den Weg über Europa zu nehmen, als irgendeinen NBA-Platz anzunehmen. Er kann nun viel spielen in der BBL und der Euroleague und das in einem sehr guten Klub. Er ist ein sehr guter Kerl und hat eine große Zukunft im Basketball vor sich.