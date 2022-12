6.000 Kilometer: Bayern-Basketballer starten Jahresendspurt

Die Basketballer des FC Bayern München eröffnen ihren reiseintensiven Jahresausklang mit einem Auswärtsspiel in der Euroleague bei Zalgiris Kaunas.

München - "Basketball ist in Litauen nicht nur die Sportart Nummer eins, sondern eine Religion", sagte Bayerns-Geschäftsführer Marko Pesic vor der Partie am Freitag (19.00 Uhr/Magenta Sport). Die Litauer gehören zu den Überraschungsteams in dieser Saison und sind dicht dran an einem Playoff-Platz.

In Kapitän Vladimir Lucic und dem früheren Kaunas-Center Augustine Rubit fehlen den Münchnern verletzungsbedingt zwei Leistungsträger. Bislang konnte der Bundesligist in dieser Saison nicht einmal in Bestbesetzung auflaufen. "Ich lasse mich täglich überraschen" beschrieb Trinchieri die ständig wechselnde Personalsituation.

Trinchieri warnt vor Zalgiris Kaunas

15.000 Fans sind mit dabei, wenn die Münchner ihren sechsten Saisonsieg in der Euroleague anstreben. "Sie haben einige Spiele gewonnen, die sie früher nicht gewonnen haben, und die haben eine der härtesten Hallen, in denen du spielen kannst", warnte Trinchieri vor den unbequemen Litauern.

Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es für die Bayern am 27. Dezember gegen Heidelberg weiter. Zwei Tage später muss die Mannschaft von der Isar ins Tollhaus von Partizan Belgrad. Nach Vereinsangaben legen die Münchner für die drei Auswärtsspiele knapp 6.000 Kilometer zurück.