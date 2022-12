Bayern-Basketballer: Litauen-Reise mit Insider-Wissen

Nächster Auswärtstrip: Bayerns Basketballer reisen zu heimstarken Riesen aus Kaunas.

München - Niels Giffey weiß genau, was die Basketballer des FC Bayern am Freitag (19 Uhr) erwartet. Der Zugang der Münchner verbrachte die vergangene Saison dort, wo das Team von Trainer Andrea Trinchieri den nächsten Sieg in der Euroleague holen will – bei Zalgiris Kaunas in Litauen. "Kaunas hat überrascht, durch die Fans sind sie extrem stark", sagt der Flügelspieler, der im November zum Vizemeister kam.

FC-Bayern-Coach Trinchieri: "Das ist eine der härtesten Hallen, die es gibt"

In einem Hexenkessel mit rund 15.000 Zuschauern müssen die Bayern bestehen. "Das ist eine der härtesten Hallen, die es gibt", meint Trinchieri, der Kaunas (Bilanz 7 Siege zu 7 Niederlagen) diesmal in der Endrunde sieht: "Es sieht sie so aus, als wäre es ihr Jahr. Es riecht danach, dass sie die Playoffs schaffen können."

FC Bayern Basketball kämpft mit personellen Problemen

München (Bilanz 5:9) reist nach zwei Erfolgen mit gestärkten Selbstbewusstsein an, kämpft aber wieder einmal mit personellen Problemen. Ein Magen-Darm-Virus hat sich eingenistet, womöglich können deswegen Nick Weiler-Babb und Ognjen Jaramaz nicht spielen. Auch das Verletzungspech bleibt ein treuer Begleiter des Teams. Eine Seltenheit: In dieser Woche gab es die Chance zu strukturiertem Training. "Das war sehr gut nach mehr als drei Wochen", fand Coach Trinchieri.