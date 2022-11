WM-Kolumne von Jean-Marie Pfaff: Ich erwarte eine neue deutsche Abwehr

Die belgische Torhüter-Legende Jean-Marie Pfaff ist ein Teil der Experten-Sechserkette der AZ.

Die WM hat ihre zweite große Überraschung. Nach der Niederlage Argentiniens gegen Saudi-Arabien hat nun auch der zweite Favorit auf den Titel sein Auftaktspiel verloren: Deutschland.

Ganz ehrlich, mit einem Sieg der Japaner hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Deutschland war für mich der klare Favorit in dieser Partie. Dieser Rolle wurden die Spieler von Hansi Flick auch über eine Stunde lang gerecht. Dann aber kippte die Partie und die deutsche Abwehr hatte mehr und mehr Probleme mit den laufstarken und flinken Japanern.

Pfaff würde Kimmich als Rechtsverteidiger aufstellen

Spätestens mit dem 1:1 wurden die deutschen Abwehrprobleme immer deutlicher. Ich bin sicher, im nächsten Spiel wird sich Hansi Flick für eine andere Abwehrformation entscheiden. Nico Schlotterbeck kam überhaupt nicht ins Spiel, auch Antonio Rüdiger hatte einige Wackler in seinen Aktionen.

Ich würde Joshua Kimmich auf die rechte Seite ziehen, dafür Niklas Süle und Rüdiger ins Zentrum stellen. David Raum hat es offensiv ganz ordentlich gemacht, nach hinten hat er aber auch noch Luft nach oben. Für Manuel Neuer war es natürlich ein undankbares Spiel. Lange Zeit war er nahezu beschäftigungslos, dann war er zur Stelle, als er gebraucht wurde.

Bei seiner ersten Parade Mitte der zweiten Halbzeit hat er gezeigt, dass er auch mit seinen 36 Jahren immer noch zur absoluten Weltklasse zählt.

Pfaff nimmt Neuer beim zweiten Gegentor in Schutz

Beim 2:1 für Japan werden viele sagen, dass Neuer das kurze Eck eigentlich zumachen muss. Ich aber sage: Der Ball kommt in dieser Situation so schnell und scharf auf das Tor, so schnell kann er gar nicht reagieren.

Neuer war richtig postiert, wurde dann aber eiskalt erwischt. Der Fehler fand aus meiner Sicht bereits zuvor statt, als Schlotterbeck nicht konsequent genug attackiert hat und Asano so Zeit zum Abschluss bekam. Jetzt steht die deutsche Mannschaft natürlich unter Druck, gegen Spanien muss unbedingt gewonnen werden.