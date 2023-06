Vor EM: Klare Lahm-Ansage an Flick und Generation Kimmich

Philipp Lahm weiß aus seiner eigenen Erfahrung als Nationalspieler bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, wie bedeutend das Auftreten des Gastgeber-Teams für den Gesamterfolg eines Turniers ist. "Es ist immer wichtig, dass die Heim-Mannschaft so lange wie möglich im Turnier bleibt", sagt der Turnierdirektor der EM-Endrunde 2024 im Interview der Deutschen Presse-Agentur ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel mit dem DFB-Team am 14. Juni 2024 in München.

12. Juni 2023 - 06:38 Uhr | dpa

Emre Can (M) nimmt auf dem Trainingsplatz an einem Aufwärmtraining teil. © Uwe Anspach/dpa