Vom Sündenbock zum Capitano: Müllers großes DFB-Comeback

Gut zwei Jahre ist es her, dass die Karriere von Thomas Müller am Tiefpunkt war. In der Nationalelf aussortiert, bei Bayern nur Bankdrücker - doch der 32-Jährige ist wieder Leistungsträger und Fixstern.

14. November 2021 - 17:31 Uhr | Matthias Kerber Patrick Strasser

"Er ist enorm wichtig, weil er die anderem immer pusht", sagt Bundestrainer Hansi Flick über Bayern-Star Thomas Müller, den er für die Armenien-Partie zum Spielführer ernannt hat. © sampics / Stefan Matzke