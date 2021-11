Stars des FC Bayern treffsicher: Sabitzer tankt Selbstvertrauen, Lewandowski wie immer

Drei Siege für die Spieler des FC Bayern am Freitagabend auf Länderspielreise! Marcel Sabitzer und Robert Lewandowski treffen für ihre Nationen, Alphonso Davies macht mit Kanada einen wichtigen Schritt in der WM-Qualifikation.

München – Erfolgreicher Länderspielabend für die Spieler des FC Bayern! Robert Lewandowski, Marcel Sabitzer und Alphonso Davies konnten am Freitag allesamt mit ihren Nationen gewinnen.

Zwei der drei Bayern-Stars waren sogar treffsicher:

Ähnlich wie beim deutschen Rekordmeister zeigte sich Robert Lewandowski auch für Polen in Torlaune. Beim 4:1-Sieg gegen Andorra traf der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft gleich doppelt. Durch den Auswärtserfolg haben Lewandowski und Co. das Playoff-Ticket hinter England bereits sicher.

Marcel Sabitzer trifft für Österreich

Marcel Sabitzer dürfte sein Treffer beim 4:2-Heimsieg gegen Israel Selbstvertrauen geben. Der Sommer-Neuzugang von RB Leipzig ist in München noch nicht so wirklich angekommen. In 13 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister, zumeist als Joker, wartet der 27-Jährige noch auf seine erste Torbeteiligung.

Im ÖFB-Trikot läuft es hingegen besser, es war der zweite Treffer in den letzten drei Partien. Aus eigener Kraft kann Österreich die WM-Qualifikation nicht mehr schaffen, Deutschlands Nachbarland benötigt weiter Schützenhilfe.

Davies feiert an speziellem Ort wichtigen Sieg

Alphonso Davies feierte an alter Wirkungsstätte einen wichtigen Erfolg in der WM-Qualifikation. Der 21-Jährige gewann mit Kanada in Edmonton, wo er den größten Teil seiner Kindheit verbrachte, mit 1:0 gegen Costa Rica.

Aktuell belegen die Kanadier Platz drei in ihrer Gruppe, der für die erstmalige Teilnahme an einer WM-Endrunde seit 1986 berechtigen würde.