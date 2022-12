Tulpengeneral und Feierbiest: Louis van Gaal von A bis Z

Eigenwillig, erfolgreich, fördernd und fordernd: Louis van Gaal, einst beim FCB, von A bis Z – ehe er nach der WM in den Ruhestand geht.

Ein vielfacher Meister und Mann mit Ecken und Kanten in seinem letzten Turnier: Louis van Gaal strebt zum Karriereabschluss den WM-Titel an. Am heutigen Samstag treffen seine bisher starken Niederländer im Achtelfinale auf die USA (16 Uhr, MagentaTV).

Die AZ blickt von A bis Z auf den früheren Bayern-Trainer

Alter: Mit 71 Jahren Ältester unter den WM-Trainern. Karriereende nach der WM.

Berufsschullehrer: War er an der Amsterdamer Don-Bosco-Schule, neben dem Trainerjob in Rotterdam. "In dieser Zeit habe ich mein Auto aus Übermüdung drei- oder viermal in die Leitplanken gesetzt."

Coach: Zum dritten Mal Bondscoach – und der mit den meisten Siegen.

Deutsche: "Ich mag die Mentalität. Sie sind noch fanatischer als ich”, sagte er mal. Nicht bei dieser WM.

Ego: Das Bayern-Leitmotiv "Mia san Mia" verfeinerte er gleich zu Amtsantritt um den Zusatz "und ich bin ich".

Feierbiest: Selbstbezeichnung auf der Meisterfeier des FCB 2010. Danach folgten: schlechtester Saisonstart seit 43 Jahren und sein Aus 2011.

Gott: "Sein Problem ist, dass er sich nicht für Gott hält, sondern für Gottvater", meinte der damalige Bayern-Chef Uli Hoeneß. "Ich habe einen Körper wie ein Gott, aber nicht wie Mario Gómez”, sagte er zu Bayern-Zeiten mal. Zuletzt sah der Adonis eine Überarbeitung als nötig an. 15 Kilo weggefastet.

Härte: Erzkatholisch aufgezogen, sein Vater starb, als er elf war. Disziplin gilt seit jeher im Hause van Gaal. Seine Kinder siezen ihn. Auch sonst steht er auf zackige Gangart, beim FCB nannten sie ihn den "Tulpengeneral". Anderswo als "Eiserne Tulpe" bekannt.

Irritierend: Van Gaal kickte früher selbst. Sein bekanntester Tritt ist aber der in den Hintern eines Mädchens, dessen Ball auf "sein" Spielfeld lief.

Journalisten: Nach einem FA-Cup-Triumph sagte er: "Ich habe die letzten sechs Monate bei ManUnited wie auf einem Schafott verbracht, mit dem Kopf in der Schlinge."

Knuffel: Bei der WM 2022 outete sich ein junger senegalesischer Reporter als Fan – van Gaal umarmte ihn später ("een big Knuffel").

Lächerlich: So findet er die WM-Vergabe an Katar. Die Begründung der Fifa, es gehe ihr um die Entwicklung des Fußballs in den Emiraten, sei "Bullshit". Es gehe dabei "ums Geld".

Müller: Der FCB-Held spielt bei van Gaal dem bekannten Spruch nach immer.

Nachhall: Ex-Stars wie Spaniens heutiger Nationaltrainer Luis Enrique nannten ihn einen Top- Trainer.

Oktoberfest: Das Feierbiest will mal raus – aber es muss passen. 2010 strich er dem Team nach schwachem Saisonstart die Wiesn-Gaudi.

Prostatakrebs: Van Gaal machte seine Erkrankung öffentlich. Seine erste Frau Fernanda starb an Leberkrebs. "Das Leid war unmenschlich."

Quickie: Schmäh hat er. Am Rande eines Trainings sagte er vor der WM zu seiner Frau Truus: "Du kannst in unser Hotel kommen. Komm in mein Zimmer. Einfach einen ‚Wippie' machen!" Er meinte wohl einen Quickie (Nümmerchen).

Ritter: Träger des Ordens von Oranien-Nassau. Höhere Stufen möglich, etwa als WM-Siegertrainer.

Striptease: "Ich habe im Auditorium einmal vor versammelter Mannschaft die Hosen runtergelassen. Weil ich deutlich machen wollte: Wenn ich auswechsele, tue ich das nicht für mein Ego, sondern für die Mannschaft."

Triumphe: Champions League, Uefa Cup, deutsche und spanische Meisterschaft - hat er alles gewonnen. Welttrainer 1995.

Unverbesserlich: Van Gaal geht seinen Weg. Hoeneß sprach von "Beratungsresistenz". Recht verziehen hat van Gaal ihm all die Kritik nie.

Vittorio Pozzo: Der Italiener hält seit 1938 den Rekord für WM-Spiele in Folge ohne Pleite nach 90 Minuten. Van Gaal ist nun mit ihm gleichgezogen, verlor nur im Elfern.

Weinliebhaber: Riesling und Rioja sind sein Ding.

Xavi: Bei Ajax entwickelte er Stars wie Patrick Kluivert und Edgar Davids. Bei Barça zog er Xavi, Puyol, Iniesta hoch.

Yoga: Van Gaal ist definitiv nicht Jürgen Klinsmann.

Zahnprothese: Hat er auch mal rausgenommen, erzählte Anatoli Timoschtschuk, einer der Spieler, die nicht mit ihm klar kamen.