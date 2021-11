Sportpreis: Besondere Auszeichnung für Gerd Müller

Bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises 2021 soll an diesem Samstag ein besonderer Moment dem verstorbenen Fußball-"Bomber" Gerd Müller gewidmet werden. Der Weltmeister von 1974 und Rekordtorschütze der Bundesliga, der am Mittwoch 76 Jahre alt geworden wäre, war am 15. August nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Müllers Preis für "Sportmomente für die Ewigkeit" wird stellvertretend Paul Breitner entgegennehmen. Der 70-Jährige spielte in den 1970er Jahren mit Torjäger Müller erfolgreich in der deutschen Nationalmannschaft und beim FC Bayern München zusammen.

03. November 2021 - 13:51 Uhr | dpa

Gerd Müller jubelt in München mit Bundestrainer Helmut Schön (l) über den Sieg im WM-Finale 1974. © picture alliance / Karl Schnörrer/dpa