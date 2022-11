Frankreich: Coman setzt aus, steht aber wohl im Kader

Nächster kurzer Schreckmoment für den FC Bayern München: Der Franzose Kingsley Coman hat nach Medienberichten nach kurzer Aufwärmphase am Donnerstagabend nicht am Geheimtraining der Franzosen teilgenommen. Bei dem Flügelstürmer, der beim 4:1 gegen Australien zum Auftakt eingewechselt wurde, soll es sich aber nicht um akute Probleme handeln, sondern um eine Belastungssteuerung wegen anhaltender Adduktoren-Beschwerden. Es wird damit gerechnet, dass er im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark am Samstag (17.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) im Kader stehen kann.

25. November 2022 - 10:43 Uhr | dpa

Die Spieler der französischen Nationalmannschaft stehen für ein Gruppenbild zusammen. © Alessandra Tarantino/AP/dpa