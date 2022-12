Eusebio, Cruyff, Zico, Platini - und jetzt auch Modric: Weltstars ohne WM-Titel

Der Kroate hadert mit dem Elfmeter - wie viele frühere Superstars bleibt er ohne WM-Titel.

München - Kroaten und ihre Redewendungen - ein Liebesverhältnis wie einst zwischen Robert Prosinecki und dem Ball. Oder wie in jüngeren Jahren zwischen Luka Modric, der Weltfußballer 2018, und dem strategischen Spiel.

Letzte Weltmeisterschaft für Luka Modric

Vor vier Jahren zog der filigrane Regisseur mit der kroatischen Nationalmannschaft bei der WM ins Finale ein. Diesmal war im Halbfinale Schluss. Aller Ehren wert für das Vier-Millionen-Einwohner-Land an der Adria, aber halt nicht ganz der Titel. Die Kroaten sagen in solchen Situationen bildlich: "Die Oma mit dem Kuchen ist schon vorbeigegangen." Kurz: Die große Chance hast du verpasst.

Für Modric war es wohl die Letzte. Der scheue Schlacks aus Zadar, der mit Real Madrid unter anderem fünfmal die Champions League gewann, ist mit 37 Jahren im Herbst der Karriere angekommen. Sein Nationaltrainer Zlatko Dalic sagte nach dem 0:3 gegen Argentinien: "Vielleicht ist dies das Ende dieser Generation bei Weltmeisterschaften, viele haben ein gewisses Alter erreicht. Ich gehe davon aus, dass viele rund um die EM 2024 ihre Karriere beenden." Wahrscheinlich eben auch Modric.

Zico, Maldini und Kahn konnten nie den WM-Pokal in die Luft stemmen

Kroatiens Rekordnationalspieler wird aller Voraussicht nach also in eine sehr elitäre Liste einziehen. Mit Namen wie dem Brasilianer Zico, dem Franzosen Michel Platini, dem Engländer George Best, dem Portugiesen Eusebio, dem Italiener Paolo Maldini, dem Niederländer Johan Cruyff oder auch den Deutschen Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn.

Sie sind allesamt Legenden des Fußballs mit vielen persönlichen Ehrungen und weiteren Erfolgen mit ihren Klubs und Nationalteams - ein Weltmeistertitel blieb ihnen aber verwehrt. Modric haderte nach der Halbfinalpleite gegen die Argentinier: "Sie haben uns keine Schwierigkeiten bereitet bis zu diesem Elfmeter, der meiner Meinung nach in einem Spiel wie diesem niemals gegeben werden kann." Nun will er als Trost zumindest am Samstag, 16 Uhr, Bronze holen.

Messi will seine letzte Weltmeisterschaft mit dem Titel krönen

Auch der Sieger des Halbfinales, Lionel Messi, könnte noch auf dieser Liste der Ungekrönten landen. Er hatte bereits - anders als der ebenfalls noch WM-Titel-lose Portugals Superstar Cristiano Ronaldo - angekündigt, dass dies seine letzte WM ist. Hernán Crespo, der frühere Torjäger-Star der Gauchos, sagte nun: "Die Argentinier wollen in erster Linie den Sieg für Messi, in zweiter den für die Nationalmannschaft."

Messi und Argentinien haben ihr Schicksal nun aber in Messis letztem WM-Spiel, dem Finale, in den eigenen Händen. Die Oma mit dem Kuchen ist ein letztes Mal ganz nah.