EM-Kolumne Klaus Fischer: Deutschland braucht Tore, Tore, Tore!

Die Stürmer-Legende ist ein Teil des Kolumnisten-Sixpacks der AZ.

Meine Befürchtungen haben sich leider bestätigt: Gegen Frankreich hat man eindeutig gesehen, dass uns ein Mittelstürmer fehlt. Auf Flanken könnte die deutsche Mannschaft eigentlich komplett verzichten, wer soll sie denn verwerten? Und diese Situation wird sich auch unter Jogi Löws Nachfolger Hansi Flick nicht verbessern, wen soll er denn herzaubern?

Die Franzosen - für mich übrigens der kommende Europameister - haben mit Kylian Mbappé, Antoine Griezmann und Karim Benzema gleich drei äußerst torgefährliche Spieler vorne drin - und unser nächster Gegner Portugal hat im Gegensatz zu uns mit Cristiano Ronaldo zumindest eine Offensivkraft von absoluten Weltklasse-Format in seinen Reihen.

Was dieser Ausnahme-Könner mit seinen 36 Jahren noch leistet, ist für mich mehr als beeindruckend. Was ist sein Geheimnis? Ronaldo ist ein Voll-Profi, immer topfit, er pflegt seinen Körper und er will auch im fortgeschrittenen Fußballer-Alter stets noch dazulernen. Er lebt einfach diesen Sport. Natürlich: Beim 3:0-Sieg der Portugiesen gegen Ungarn hat man ihn auch lange Zeit nicht gesehen - aber dann macht er eben am Ende noch seine zwei Tore. Die deutsche Mannschaft muss also gewarnt sein und versuchen, Ronaldo über die kompletten 90 Minuten auszuschalten - auch wenn das fast unmöglich ist.

Andererseits hat Portugal ja bei den großen Turnieren in den vergangenen Jahren gegen uns immer Schwierigkeiten gehabt, weshalb ich hoffe, dass wir auch jetzt wieder gewinnen werden. Allerdings braucht es im Fußball dafür vor allem: Tore, Tore, Tore!