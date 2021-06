DFB-Trainingslager vorbei: Die Gewinner und Verlierer von Seefeld

Das Trainingslager in Seefeld ist vorbei, an diesem Montag tritt die deutsche Elf zur EM-Generalprobe gegen Lettland an. "Jetzt geht es ins Detail", sagt der Bundestrainer. Wer überzeugt hat - und wer nicht.

07. Juni 2021 - 06:17 Uhr | Maximilian Koch