Daum findet DFB-Entscheidung für Löw richtig

Christoph Daum hat den Deutschen Fußball-Bund darin unterstützt, an Joachim Löw festzuhalten.

Stuttgart

"Es macht keinen Sinn, den Bundestrainer vor der EM 2021 zu wechseln", sagte der frühere Meistercoach des VfB Stuttgart dem SWR. Löw sei "schon auch ein herausragend guter Trainer". Der 60-jährige Löw war nach dem 0:6 der Nationalmannschaft gegen Spanien in der Nations League noch stärker in die Kritik geraten. Der DFB hatte am Montag jedoch mitgeteilt, ihm weiter zu vertrauen und mit dem Freiburger ins EM-Jahr zu gehen.

Daum riet Löw zudem dazu, sich in der Frage einer möglichen Rückkehr der von ihm ausgebooteten Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels nicht von außen beeinflussen zu lassen. Bleibe Löw bei seiner Entscheidung, sei das in Ordnung. Er solle sich aber auch nicht zu schade sein, noch einmal zu überlegen, ob er ein oder zwei dieser Spieler zurückholen wolle. Eine solche Kehrtwende wäre "kein Eingeständnis von irgendeiner Schwäche", sagte der frühere Trainer von Bayer Leverkusen und des 1. FC Köln. "Mach' das, wovon Du überzeugt bist", sagte Daum Richtung Löw. Mit dieser Haltung sei der Südbadener 2014 schließlich Weltmeister geworden.

