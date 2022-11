Das Zulal Wellness Resort: In diesem Luxushotel residiert die deutsche Nationalmannschaft

Seit Donnerstag befindet sich die deutsche Nationalmannschaft im Zulal Wellness Resort in Katar, um sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Die AZ stellt die Unterkunft des DFB-Teams im Wüstenstaat vor.

München - Es soll das Campo Bahia für Hansi Flick und seine Mannschaft werden: Das Zulal Wellness Resort. Am Donnerstag hat die deutsche Nationalmannschaft die Zimmer bezogen. Aber schon davor war sich der Bundestrainer sicher: "Das Hotel wird unseren Spielern gefallen."

DFB-Hotel ähnlich abgelegen wie Campo Bahia 2014

Dabei setzt Flick auf ähnliche Bedingungen wie schon beim Titelgewinn 2014 in Brasilien. Die Luxusanlage befindet sich nämlich im abgelegenen Al Ruwais. Die kleine Stadt am Persischen Golf ist rund eine Stunde von Katars Hauptstadt Doha entfernt und liegt Mitten in der Wüste. So soll das DFB-Team weg vom WM-Trubel zur Ruhe finden.

Abgelegen von Doha: Das Zulal Wellness Resort in Al Ruwais. © IMAGO

Entspannung und Regeneration sind im Zulal Wellness Resort garantiert

Dafür sorgt auch das Wellness-Angebot auf der 280.000 Quadratmeter großen Luxus-Anlage. Neben Massageräumen durchschlängelt ein Pool weite Teile des Ressorts. Mitten im Pool befindet sich eine Wohninsel mit mehreren Zimmern für die DFB-Kicker. Diese wird durch Brücken mit den anderen Bereichen des Geländes verbunden.

Direkt am Persischen Golf: Das Luxusresort für die deutsche Nationalmannschaft. © Zulal Wellness Resort

Trainingsplatz nicht auf der Luxusanlage

Neben den unzähligen Wellness-Angeboten können die Nationalspieler natürlich auch auf ein Fitnessangebot zurückgreifen. Einen eigenen Fußballplatz bietet das erst vor kurzem fertiggestellte Hotel aber nicht. Zum Training bittet Hansi Flick seine Spieler im Stadion des katarischen Erstligisten Al Shama SC. Die Anlage ist rund zwölf Fahrminuten vom Quartier entfernt.

DFB hat Grundstein für erfolgreiches Turnier gelegt

Der Grundstein für ein gutes Abschneiden bei der Weltmeisterschaft ist damit also gelegt. Jetzt muss das Team von Hansi Flick diese optimalen Bedingungen nur noch in Leistung ummünzen. Dann steht einem möglichen Titelgewinn nichts mehr im Weg.