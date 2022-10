Burkardts falsche Elfer-Idee vor Flicks Augen

Jonathan Burkardt hatte eine Idee - aber die falsche. Der junge Angreifer des FSV Mainz 05 zielte bei seinem Foulelfmeter frech in die Mitte des Tores, aber Bayern Münchens Torwart Sven Ulreich spielte nicht mit. Der 34-Jährige hatte vielmehr in der Spielvorbereitung sehr gut aufgepasst. "Bei ihm war es auffällig, dass er häufiger in die Mitte schießt", berichtete Ulreich nach dem 6:2 seiner Bayern am Samstag über das Videostudium der Mainzer Elfer-Schützen.

30. Oktober 2022 - 09:23 Uhr | dpa

Jonathan Burkardt von Mainz schießt einen Strafstoß. © Sven Hoppe/dpa