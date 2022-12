AZ-Kolumne von Caro Matzko: WM-Kat(h)ar(sis)

Die prominente Moderatorin ist ein Teil der Experten-Sechserkette der AZ.

So, das war's dann auch wieder für mich - heute habe ich das letzte Mal das Vergnügen, gemeinsam mit Ihnen über die WM in Katar nachzudenken. Ich möchte mit Ihnen in aller gebotenen Kürze ein paar Grußworte aus der Küche loswerden. Da sitze ich nämlich gerade und genieße meine Herdprämie, haben nämlich seit kurzem einen Kachelofen.

Abrechnung zum Schluss

Also liebe Leser*innen, erheben Sie sich bitte für das wackere marokkanische Team. Herzlichen Glückwunsch, habibis. Oder ums mit Serien-Coach Ted Lasso (kennen Sie hoffentlich!) zu sagen: BELIEVE!

Das schicke ich auch den Demonstrierenden in den Iran, meinen wahren Weltmeistern. Ein Kopfschütteln dagegen geht nach Brüssel zu Eva Kaili, der ein katarischer Nikolausi-Darsteller überraschenderweise wohl ein paar Säcke Bargeld hinterlassen hatte. Eva: Warum? Es war doch alles da. Karriere, Kind und der schöne Segellehrer a.D.! Dein Karriereende gleicht der Vertreibung aus dem Paradies. Und zu was? Zu Recht. Dein Stündchen hat nun geschlagen.

Thomas Müller: "Wellenbad der Gefühle"

Apropos: Karl-Heinz Rummenigge, wie viel Uhr ist es eigentlich? Geht die Rolex noch oder ist auch ihre Zeit abgelaufen? Übrigens, Thomas Müller - wir sollten dich nun dringend aus dem Bällebad, Pardon, aus dem "Wellenbad der Gefühle", das du auf Instagram beschrieben hast, nach dem frühen Aus der la Mannschaft, abholen. Sonst verkühlst du dich noch. BEI DEM WETTER!

Wobei ich auch einen Gruß nach Argentinien schicken möchte: Endlich durften die Fans dort auch mal eine Sommer-WM erleben. Dort sind Dezember, Januar und Februar ja die wärmsten Monate des Jahres. So viel zu unserem Eurozentrismus. Wir haben also eine Menge gelernt durch diese WM - insofern kann man getrost von einer Kat(h)ar(sis) sprechen.