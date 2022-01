Mission Egalité: Bayerns Basketballer bei Gleichstand ins Schlüsselspiel

Bei Tabellennachbar Villeurbanne will Bayern den Big Point im Kampf um die Playoffplätze in der Euroleague.

Reisen mit einem 92:70-Auswärtssieg in der Bundesliga in Heidelberg nach Villeurbanne: Die Basketballer des FC Bayern.

München- Mit dem 92:70-Auswärtssieg in Heidelberg konnte und wollte sich Andrea Trinchieri gar nicht erst lange aufhalten. Diese Pflichtaufgabe, die es zwischen den beiden bedeutenden Euroleague-Partien bei Baskonia und Villeurbanne noch in der Bundesliga zu absolvieren galt, hatte sein Team gerade souverän erledigt, da richtete der Chefcoach seinen Fokus bereits auf die nächste Aufgabe. "Auf zum nächsten Spiel!", sagte der Italiener also.

Schließlich machte sich der Tross des FCBB bereits am Montag schon wieder auf den Weg nach Frankreich. Dort soll nach dem wichtigen Sieg am Freitag bei Baskonia (84:77) am Dienstagabend (21 Uhr) der nächste Erfolg gelingen. Ein Blick auf die aktuelle Tabelle lässt bereits erahnen, dass das Duell in Lyon mit Villeurbanne ein Schlüsselspiel der laufenden Euroleague-Kampagne werden könnte. Beide Teams sind nach 20 Spieltagen mit jeweils neun Siegen und elf Niederlagen schließlich direkte Tabellennachbarn. Égalité, also Gleichstand, wie man in Frankreich sagen würde. Und beide hegen nach wie vor Ambitionen, es noch unter die besten Acht und damit in die Playoffrunde zu schaffen.

Der Sieger des Verfolgerduells wird diesem Ziel wieder ein Stückchen näher kommen, der Verlierer es dagegen wieder ein wenig aus den Augen verlieren. Rang acht belegt aktuell Vorjahres-Champion Anadolu Efes Istanbul mit zehn Siegen und einer damit ausgeglichenen Bilanz.

FCBB: Wiedersehen mit Gist

"Asvel spielt auch in diesem Jahr eine sehr gute Rolle mit ihrem Mix aus jungen Talenten, Erfahrung, Länge und einer irren Athletik", sagt Trinchieri. "In ihrer Halle haben sie praktisch schon jedes Team bezwungen. Wir selbst kommen in einem guten Moment dorthin nach zwei Auswärtssiegen, doch wir wissen, welch hohen Berg wir in diesem Spiel zu besteigen haben." In der "Astroballe", wie Villeurbannes Heimarena genannt wird, sind aktuell 2.000 Zuschauer zugelassen. Zu einem erneuten Wiedersehen wird es dort mit Center James Gist kommen, der in der vergangenen Saison noch zu dem erfolgreichen Bayernteam gehörte, das es bis in die Playoffs geschafft hatte.

Das Hinspiel in München hatte der FCBB mit 73:65 klar für sich entscheiden können. "Ich erwarte ein sehr physisches Spiel", sagt Bayern-Guard Ognjen Jaramaz vor dem Re-Match. "Wir haben jetzt ein paar wichtige Siege eingefahren. Wir brauchen in diesem Spiel von Beginn an ein hohes Level an Aktivität und Energie, um erneut die Chance auf einen weiteren Erfolg haben zu können."