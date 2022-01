Sieg gegen Heidelberg: Basketballer des FC Bayern festigen Tabellenführung

Die Basketballer des FC Bayern haben am Sonntagabend mit 92:70 in Heidelberg gewonnen und bleiben damit weiter an der Tabellenspitze der BBL.

24. Januar 2022 - 09:40 Uhr | AZ

Augustine Rubit war Bayerns bester Werfer gegen Heidelberg. © IMAGO / Eibner

Der FC Bayern München hat seinen Status als Topteam der Basketball-Bundesliga gefestigt. Der Pokalsieger aus München siegte am Sonntagabend deutlich mit 92:70 (47:33) bei Aufsteiger MLP Academics Heidelberg und verteidigte mit jetzt 26:8 Punkten erfolgreich die Tabellenführung. Die Bayern hatten erst am Freitag in der EuroLeague in Spanien bei Baskonia Vitoria gewonnen (84:77). Topwerfer beim Spiel in Heidelberg war Augustine Rubit (19 Punkte).