EuroLeague: Bayerns Basketballer gewinnen in Spanien

Basketball-Pokalsieger Bayern München bleibt in der EuroLeague weiter in Schlagdistanz zu den Play-off-Rängen.

München - Der Bundesliga-Primus siegte am Freitagabend mit 84:77 (42:33) beim spanischen Klub Baskonia Vitoria und feierte den neunten Sieg im 20. Spiel. Die Münchner liegen auf Rang elf nur einen Sieg hinter Anadolu Efes aus der Türkei, das den ersten Play-off-Rang acht inne hat.

Starkes zweites Drittel bringt den Sieg

Ausschlaggebend für den Sieg gegen den viermaligen spanischen Meister war ein starkes zweites Viertel (26:16) des Teams von Trainer Andrea Trinchieri. Beste Werfer der Münchner waren Corey Walden, Othello Hunter und Augustine Rubit mit jeweils 17 Punkten.

Schon am Sonntag (18 Uhr/MagentaSport) treten die Bayern in der BBL bei den MLP Academics Heidelberg an.